Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fortune.

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Почему Япония хочет перейти на четырехдневную рабочую неделю

Изменения охватят одного из крупнейших работодателей страны – правительство Токио, что предоставит работникам возможность работать только четыре дня в неделю.

Кроме того, будет введена новая политика – "частичный отпуск по уходу за ребенком", которая позволит сотрудникам сокращать рабочий день на два часа, чтобы легче совмещать работу с уходом за детьми. Главная цель этих реформ – помочь родителям найти баланс между профессиональной деятельностью и семейной жизнью.

Мы будем продолжать гибко пересматривать стили работы, чтобы гарантировать, что женщинам не придется жертвовать своей карьерой из-за таких жизненных событий, как роды или воспитание детей,

– отметила губернатор Токио Коике Юрико.

В Токио вводят четырехдневную рабочую неделю / Фото Unsplash

Демографическая проблема еще больше обострилась в 2024 году, когда уровень рождаемости в Японии достиг рекордно низких показателей. В частности, с января по июнь родилось лишь 350 074 ребенка, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Насколько велик демографический кризис в Японии

В 2023 году коэффициент рождаемости в стране составлял лишь 1,2, а в Токио этот показатель был еще ниже – 0,99. Для поддержания стабильной численности населения этот коэффициент должен быть не менее 2,1.

Эта тенденция является частью глобальной проблемы, которая к 2100 году может охватить 97% стран мира. Однако даже на этом фоне Япония не является страной с наиболее серьезным демографическим кризисом: первое место занимает Южная Корея, где в 2024 году продали больше колясок для собак, чем для детей.

Несмотря на многочисленные попытки борьбы с низкой рождаемостью, включая запуск государственных приложений для знакомств, пока эти усилия не дали значительных результатов. В то же время введение четырехдневной рабочей недели может иметь положительный эффект, в частности из-за преодоления проблем традиционной японской трудовой культуры.

В Японии хотят улучшить демографическую ситуацию / Фото Unsplash

Сейчас женщины в Японии выполняют в пять раз больше домашних дел, чем мужчины, включая уход за детьми и пожилыми родственниками. Большинство японок отмечают, что не готовы иметь больше детей именно из-за дополнительной нагрузки по дому.

Однако предыдущий опыт показывает, что сокращенная рабочая неделя может изменить ситуацию, поскольку мужчины начинают уделять больше времени семье и домашним делам.