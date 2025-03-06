Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fortune.

Дивіться також Компанія в Австралії перейшла на чотириденний робочий тиждень: як це вплинуло на співробітників

Чому Японія хоче перейти на чотириденний робочий тиждень

Зміни охоплять одного з найбільших роботодавців країни – уряд Токіо, що надасть працівникам можливість працювати лише чотири дні на тиждень.

Крім того, буде запроваджена нова політика – "часткова відпустка по догляду за дитиною", яка дозволить співробітникам скорочувати робочий день на дві години, щоб легше поєднувати роботу з доглядом за дітьми. Головна мета цих реформ – допомогти батькам знайти баланс між професійною діяльністю та сімейним життям.

Ми продовжуватимемо гнучко переглядати стилі роботи, щоб гарантувати, що жінкам не доведеться жертвувати своєю кар’єрою через такі життєві події, як пологи або виховання дітей,

– зазначила губернаторка Токіо Коїке Юріко.

В Токіо вводять чотириденний робочий тиждень / Фото Unsplash

Демографічна проблема ще більше загострилася у 2024 році, коли рівень народжуваності в Японії досяг рекордно низьких показників. Зокрема, з січня по червень народилося лише 350 074 дитини, що на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Наскільки велика демографічна криза в Японії

У 2023 році коефіцієнт народжуваності в країні становив лише 1,2, а в Токіо цей показник був ще нижчим – 0,99. Для підтримки стабільної чисельності населення цей коефіцієнт має бути не менше 2,1.

Ця тенденція є частиною глобальної проблеми, яка до 2100 року може охопити 97% країн світу. Однак навіть на цьому тлі Японія не є країною з найбільш серйозною демографічною кризою: перше місце посідає Південна Корея, де у 2024 році продали більше візочків для собак, ніж для дітей.

Попри численні спроби боротьби з низькою народжуваністю, включно з запуском державних додатків для знайомств, поки що ці зусилля не дали значних результатів. Водночас запровадження чотириденного робочого тижня може мати позитивний ефект, зокрема через подолання проблем традиційної японської трудової культури.

В Японії хочуть покращити демографічну ситуацію / Фото Unsplash

Наразі жінки в Японії виконують у п’ять разів більше хатніх справ, ніж чоловіки, включно з доглядом за дітьми та літніми родичами. Більшість японок зазначають, що не готові мати більше дітей саме через додаткове навантаження по дому.

Однак попередній досвід показує, що скорочений робочий тиждень може змінити ситуацію, оскільки чоловіки починають приділяти більше часу сім'ї та домашнім справам.