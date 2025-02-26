Сообщает 24 Канал со ссылкой на 9News.

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Как переход на четырехдневку повлиял на сотрудников

Сотрудники Claxon теперь будут иметь выходные в пятницу без сокращения зарплаты или рабочих часов, однако в случае необходимости они будут оставаться на связи для клиентов в важных случаях.

Основатель и генеральный директор компании Даниэль Уиллис рассказал, что решение ввести четырехдневную рабочую неделю было не только об улучшении атмосферы в коллективе.

Это не просто о культуре компании; это о повышении производительности и эффективности. Claxon – это команда высокой производительности, которая работает с чрезвычайной точностью и скоростью. Я хотел лично убедиться, что дополнительный выходной день в неделю поможет нашей команде долгосрочно сохранять максимальную работоспособность, – поделился Уиллис.

Австралийская компания отказалась от 5-дневной рабочей недели / Фото Unsplash

По словам основателя компании, результаты испытательного периода "превзошли ожидания". Кроме того, положительные изменения в сотрудниках заметили клиенты.

Некоторые клиенты в своих отзывах отмечали, что сотрудники "выглядят счастливее и более сосредоточенными" во время работы.

"В сфере агентств бытует мнение, что четырехдневная рабочая неделя не работает – что клиенты не примут этого, и что это просто не подходит. Но я могу с уверенностью сказать, что это не так. Если такая интегрированная, высокопроизводительная команда, как Claxon, может это сделать, то любое агентство способно ввести этот формат", – отметил гендиректор компании.

Переход на четырехдневку положительно повлиял на сотрудников / Фото Unsplash

Главный директор по развитию Claxon Джейд Аксфорд отметила, что после перехода на новый формат ее производительность "выросла до невиданного уровня".

Кроме того, сотрудники компании также могут самостоятельно выбирать часы работы в пределах от 7:00 до 17:00.