Вы делаете это неправильно: как нужно хранить разрезанный лимон: как хранить разрезанный лимон

Часто при покупке лимона нужна только его часть, а не целый плод. В сети поделились лайфхаком, как его лучше использовать.

В сети поделились полезным советом, который поможет сохранить свежесть лимона без использования пластика. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Cook's Illustrated.

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Как хранить разрезанный лимон

Если для приготовления блюда нужна только часть плода, существует простой способ, который позволяет избежать лишних отходов.

Обычно разрезанный лимон заворачивают в пленку или кладут в пластиковый пакет, но это не всегда эффективно. Альтернативный метод предлагает скрепить разрезанные части зубочистками, как бы собрав лимон обратно. Это помогает минимизировать воздействие воздуха и предотвратить быстрое высыхание.



Лимон важно хранить правильно / Фото Pexels

Кожура цитрусовых естественным образом защищает от потери влаги, а плотное соединение срезов ограничивает испарение. Благодаря этому лимон дольше сохраняет сочность и не впитывает посторонних запахов холодильника. В отличие от полиэтиленовой пленки, которая может способствовать образованию конденсата и ускорять порчу, этот метод является экологичным и практичным.

Такой простой прием позволяет сохранить свежесть лимона на несколько дней дольше, не используя лишней упаковки.

Кроме этого, важно также правильно добавлять лимон к чаю. В частности, лимон нужно добавлять к чаю после охлаждения до 60–70 градусов, чтобы сохранить витамин С и эфирные масла.