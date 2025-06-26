Она могла выжить, а он станет ведущим: 5 безумных фанатских теорий к 3 сезону "Игры в кальмара"

Премьера 3 сезона "Игры в кальмара" запланирована на 27 июня. Фанаты уже построили несколько смелых теорий о будущем героев сериала и новых играх.

Некоторые из догадок выглядят на удивление убедительно. 24 Канал собрал 5 самых громких фанатских теорий, которые могут осуществиться уже в новом сезоне.

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067 могла выжить

Героиня первого сезона Кан Себьок стала одной из любимых среди фанатов. Более того, режиссер сериала признал, что очень полюбил номер 067.

Однако на вопрос, возможно ли ее появление во втором или третьем сезоне он ответил: "Мне не стоит что-то говорить. Я не раскрою деталей".

Кан Себёк / Кадр из сериала

Ее судьба заинтересовала пользователя под ником Twink. Его теория попала в видео Vanity Fair, в котором режиссер и актеры "Игры в кальмара" прокомментировали ее.

Поклонник предположил, что Себёк могла оставить подсказки Ги Хуну или передать их. По его словам, главный герой в следующем сезоне должен найти их.

Этот человек имеет немного ясновидения и острую проницательность. Я не раскрою деталей, но я очень люблю персонажку Себёк. Надеюсь, мы сможем найти ее следы дальше,

– заявил режиссер.

Однако прямого ответа о ее возвращении он так и не дал. Похожим наблюдением поделился другой пользователь – @ultjenfav.

Его предположение попало в видео с актрисой Чон Хо Йон (исполнитель роли Себёк), где она отвечала на фанатские теории.

"Кто-то еще заметил то, что когда номер 67 умерла, ее имя не объявили через динамики, не так ли? Моя теория заключается в том, что она все еще жива, и хотя ее шея кровоточила, она каким-то образом спаслась", – предположил фанат.

Чон Хо Йон / Фото из Instragram актрисы

В то же время актриса заявила, что хотела бы этого, но была рада, что "может умереть".

"Таким образом, я могу избавиться от всего того стресса, который был в жизни Себёк (на экране – 24 Канал), и продолжить жить свою обычную жизнь как Хо Йон", – отметила исполнительница роли Себёк.

Какой может быть следующая игра

Финальная сцена после титров второго сезона вызвала настоящий шквал теорий. Главная причина – появление новой куклы, мальчика Чул Су, который, вероятно, станет частью следующей игры. Однако возникает вопрос, какой именно она будет.

Кукла Чул Су / Скриншот из видео

Одна из первых версий – игры "Джек и Джилл". Пользователь @lexid185 объяснил ее правила.

Игрокам придется нести ведро воды на холм, не пролив ее. Если они прольют, их ликвидируют, а если смогут сделать это, то должны вернуться вниз с холма за определенный промежуток времени, играя в "Красный свет, зеленый свет",

– написал он.

Однако другие фанаты, в частности @not..easy..peasy, раскритиковали эту версию, аргументируя тем, что все игры должны быть именно корейскими, а "Джек и Джилл" – это даже не игра, а детский стишок.

Вместо этого пользователь предложил свою теорию относительно следующей игры.

Возможно, это будет корейская версия "Лондонского моста, падающего". Это игра, в которой два человека, взявшись за руки, поднимают их, произнося фразу, а когда они останавливаются, опускают руки, и тот, кто пойман, выбывает,

– объяснил он.

Еще одна версия – кукла Чул Су будет расположена в первой игре "Зеленый свет, красный свет", чтобы обнаруживать движение с обратной стороны игровой площадки.

Кукла Янг Хи в игре "Зеленый свет, красный свет" / Кадр из сериала

А пользователь Reddit под ником @niamhlaa предположил, что новая игра будет похожа на традиционную корейскую "Dongdaemun", которая подобна игре "Лондонский мост, падающий". Ее смысл в том, чтобы также пройти через арку, созданную двумя другими игроками, под песню, которую они поют, а когда она остановится – арка замыкается и игрок попадает в ловушку.

"Я считаю, что две куклы будут образовывать арку. Как вы можете видеть, на заднем плане есть разные времена дня, начиная с дня, затем вечера, и наконец мы видим ночную сцену, или “ровно двенадцать” с красным знаком железнодорожного переезда. Вероятно, когда ворота будут закрываться, игрок, попавший в ловушку, будет погибать", – отмечает автор теории.

Капитан Пак может быть бывшим победителем

Одна из самых обсуждаемых фанатских теорий касается персонажа капитана Пака, которого играет О Даль Су. Во втором сезоне он якобы помогает полицейскому Хвану Чун Хо найти остров, где происходят Игры, но позже оказывается предателем, который сознательно заводил команду в тупик.

Некоторые зрители считают, что Пак сам был участником игр – и даже стал победителем. В первом сезоне упоминается победитель 1990 года, игрок 028 Пак Пил Сам. Есть подозрение, что это и есть капитан Пак.

Капитан Пак / Кадр из сериала

Более того, в 2006 году победил игрок 122, а именно таким номером обозначен катер, который надежит Паку. Фанаты убеждены, что это не случайность, и капитан – игрок 028, или 122.

Вероятно, Пака подослал к Чун Хо сам Ин Хо, чтобы тот не допустил утечки информации и при необходимости защитил. В финале второго сезона Пак показал себя как жестокий убийца, но в то же время был удивительно терпеливым к Чун Хо – брату ведущего.

Игрок 246 на самом деле жив

Еще одна популярная теория касается судьбы игрока 246 – Пака Кён Сока, который в финале якобы погиб. Однако фанаты убеждены, что его спасла солдатка 011 – Кан Нойль.

Пак Кен Сок / Кадр из сериала

В начале 2 сезона Нойль знакомится с маленькой девочкой, которая болеет раком – дочерью Кён Сока. Вероятно, Нойль начала сочувствовать отцу девочки и решила спасти его, даже если сам он не подозревает об этом.

В финале сезона она стреляет в Кён Сока, но фанаты уверены, что выстрел был намеренно не смертельным. Она хотела дать ему шанс выжить и сбежать с острова вместе с ней.

Ги Хун может стать ведущим

Постепенная трансформация главного героя Ги Хуна заставляет фанатов предполагать, что в третьем сезоне он может стать новым ведущим игр. Во втором сезоне Ги Хун уже начал отказываться от "человеческих" взглядов и морали и оправдывать потери человеческих жизней ради "высшей цели".

Ги Хун / Скриншот из видео

Его история имеет параллели с судьбой Хвана Ин Хо – бывшего победителя игр, который стал ведущим.

Ин Хо во втором сезоне под видом обычного игрока проник в игру, чтобы получить доверие Ги Хуна, возможно, с целью сделать из него своего преемника.