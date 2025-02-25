От первых лет жизни и до сегодняшнего дня: ИИ показал, как менялись мировые звезды

Новый тренд захватил TikTok - пользователи массово делятся видео, где искусственный интеллект визуализирует процесс старения мировых знаменитостей. В них можно увидеть, как менялась внешность звезд год за годом.

Эти видео набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров, а люди в комментариях поражены тем, насколько реалистично ИИ передает внешность знаменитостей. 24 Канал рассказывает все, что известно о нашумевшем тренде в TikTok.

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Как ИИ показывает становление мировых звезд

В TikTok набирает популярность новый тренд, в котором пользователи создают видео, где искусственный интеллект показывает, как менялась внешность знаменитостей год за годом.

В сети уже есть сотни таких видео, и их количество продолжает расти. В частности, среди тех, чей путь воссоздал ИИ – Анджелина Джоли, Шакира, Джим Керри, Моника Беллуччи.

ИИ изобразил путь становления Анджелины Джоли: смотрите видео

Нейросеть показала, как менялся Джим Керри: смотрите видео

ИИ воссоздал путь становления Моники Беллуччи: смотрите видео

Особенно интересными выглядели видео с принцессой Дианой и Мэрилин Монро – в конце видео ИИ показывает их в последние мгновения жизни.

Как ИИ изобразил жизненный путь принцессы Дианы: смотрите видео

ИИ показал становление Мэрилин Монро: смотрите видео

Кроме того, несколько ироничным получилось видео в котором ИИ изобразил путь известной певицы Шакиры до 2024 года, ведь на последнем кадре, который сгенерировала нейросеть, можно заметить знаменитость в объятиях своего бывшего мужа Жерара Пике.

Что известно о разводе Шакиры и Пике По сообщениям СМИ, причиной разрыва стала измена Пике. Испанские журналисты сообщили, что футболист изменял певице с младшей девушкой. Позже стало известно, что его новой возлюбленной стала Клара Чиа Марти, которая работала в его компании Kosmos. После расставания Шакира выпустила несколько песен, в которых затрагивала эту тему.

ИИ изобразил путь Шакиры: смотрите видео

Такие видео быстро набирают сотни тысяч и миллионы просмотров, а зрители в комментариях удивляются, насколько реалистично ИИ передает изменения лица с возрастом.