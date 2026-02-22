Илон Маск раскрыл, какой вопрос он задает на каждом собеседовании, чтобы разоблачить лжеца

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, как он проверяет кандидатов во время собеседования. Всего один вопрос помогает ему разоблачить лжецов и выявить настоящих гениев.

Об этом рассказывает Unilad.

Какой вопрос задает Илон Маск во время собеседования?

Когда Маска спросили о навыках, которые он ищет у кандидатов, бизнесмен ответил, что вместо проверки квалификации он концентрируется только на одном вопросе.

Во время собеседования он спрашивает потенциальных сотрудников об их карьерной истории и задает простой вопрос: "С какими самыми сложными проблемами вы имели дело, как с ними справлялись и как принимали решения в ключевые моменты?".

Илон Маск имеет вопрос, который задает на каждом собеседовании / Фото GettyImages

По словам миллиардера, ответы на этот вопрос обычно дают ему "очень хорошее представление о ком-то" и даже позволяют определить, говорит ли он правду.

Я действительно ищу доказательства исключительной способности, чтобы они столкнулись с действительно сложными проблемами и преодолели их. И, конечно, вы хотите убедиться, что если были какие-то значительные достижения, они действительно были ответственными или кто-то другой ответственный,

– объясняет Маск.

Он добавляет, что люди, которые действительно "боролись с проблемой", хорошо ее понимают и не забывают деталей.

"Поэтому вы можете задать им очень подробные вопросы об этом, и они будут знать ответ, тогда как лицо, которое на самом деле не ответственное за это достижение, не будет знать подробностей", – отмечает Маск.

Что спрашивал Стив Джобс во время собеседования?

Как сообщает 3DVF, основатель Apple Стив Джобс прославился не только инновационными продуктами, но и жестким подходом к формированию команды. Во время конференции All Things Digital D8 в 2010 году он рассказал, какие вопросы задавал кандидатам, чтобы лучше понять их истинную сущность.

Что вы чувствовали в свой худший день на работе?,

– спрашивал Джобс у соискателей.

Его интересовали не громкие истории успеха или заученные ответы, а искренний рассказ о том, как человек переживает провал. Уклонение от ответа или слишком техническое объяснение свидетельствовали о недостатке самоанализа и эмоционального интеллекта.

В то же время откровенность и готовность говорить о неудачах демонстрировали зрелость, выдержку и умение превращать трудности в толчок к развитию.

