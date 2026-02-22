Илон Маск раскрыл, какой вопрос он задает на каждом собеседовании, чтобы разоблачить лжеца
- Илон Маск использует единственный вопрос на собеседовании, чтобы выявить, лжет ли кандидат.
- Он считает, что настоящие специалисты могут подробно ответить на него.
Американский миллиардер Илон Маск рассказал, как он проверяет кандидатов во время собеседования. Всего один вопрос помогает ему разоблачить лжецов и выявить настоящих гениев.
Об этом рассказывает Unilad.
Какой вопрос задает Илон Маск во время собеседования?
Когда Маска спросили о навыках, которые он ищет у кандидатов, бизнесмен ответил, что вместо проверки квалификации он концентрируется только на одном вопросе.
Во время собеседования он спрашивает потенциальных сотрудников об их карьерной истории и задает простой вопрос: "С какими самыми сложными проблемами вы имели дело, как с ними справлялись и как принимали решения в ключевые моменты?".
Илон Маск имеет вопрос, который задает на каждом собеседовании / Фото GettyImages
По словам миллиардера, ответы на этот вопрос обычно дают ему "очень хорошее представление о ком-то" и даже позволяют определить, говорит ли он правду.
Я действительно ищу доказательства исключительной способности, чтобы они столкнулись с действительно сложными проблемами и преодолели их. И, конечно, вы хотите убедиться, что если были какие-то значительные достижения, они действительно были ответственными или кто-то другой ответственный,
– объясняет Маск.
Он добавляет, что люди, которые действительно "боролись с проблемой", хорошо ее понимают и не забывают деталей.
"Поэтому вы можете задать им очень подробные вопросы об этом, и они будут знать ответ, тогда как лицо, которое на самом деле не ответственное за это достижение, не будет знать подробностей", – отмечает Маск.
Что спрашивал Стив Джобс во время собеседования?
Как сообщает 3DVF, основатель Apple Стив Джобс прославился не только инновационными продуктами, но и жестким подходом к формированию команды. Во время конференции All Things Digital D8 в 2010 году он рассказал, какие вопросы задавал кандидатам, чтобы лучше понять их истинную сущность.
Что вы чувствовали в свой худший день на работе?,
– спрашивал Джобс у соискателей.
Его интересовали не громкие истории успеха или заученные ответы, а искренний рассказ о том, как человек переживает провал. Уклонение от ответа или слишком техническое объяснение свидетельствовали о недостатке самоанализа и эмоционального интеллекта.
В то же время откровенность и готовность говорить о неудачах демонстрировали зрелость, выдержку и умение превращать трудности в толчок к развитию.
Какой коварный вопрос задавали во время собеседования в Google?
Компания Google годами удивляла кандидатов нестандартными вопросами на собеседованиях, среди которых "головоломка с блендером". Претендентов спрашивали, что они будут делать, если уменьшатся до размера пятицентовой монеты и окажутся внутри блендера.
Интересно, что однозначно правильного ответа на этот вопрос не существует, ведь его целью было проверить логику мышления и способность действовать в стрессовых условиях. Такие задачи помогали компании выделять кандидатов с креативным мышлением.
Впоследствии в Google пришли к выводу, что подобные головоломки не дают объективной оценки будущей эффективности работников. Поэтому сегодня компания уже не задает таких вопросов.