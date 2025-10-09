В TikTok набирает популярность звук, который пользователи называют индийской версией "Jingle Bells". Но, как оказалось, на самом деле это ремикс другой рождественской песни.

Речь идет о ремиксе на песню "Sleigh Ride" от The Ronettes. Что известно о новом тренде в TikTok, и почему с ним не все так однозначно – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Британец назвал "стоп-слово" о борще: что ни в коем случае нельзя говорить украинцам

Что не так с индийской версией "Jingle Bells" в TikTok?

В TikTok набирает популярность звук, который пользователи называют индийской версией "Jingle Bells". Подпись к таким видео обычно одинаковая:

Если у вас плохое настроение, послушайте "Jingle Bells" в индийском исполнении.

В TikTok стала популярной индийская версия "Jingle Bells": смотрите видео

И действительно, под зажигательные ритмы и характерное произношение сложно не улыбнуться. Но на самом деле никакого отношения к "Jingle Bells" этот трек не имеет. Это ремикс на рождественскую песню "Sleigh Ride" американской группы The Ronettes.

The Ronettes – Sleigh Ride: смотрите видео

Автором индийской версии является музыкант Vindaloo Singh, который соединил знакомую мелодию с болливудскими мотивами и характерной манерой произношения английских слов.

Sleigh Ride (Indian Christmas Remix): смотрите видео

Из-за похожего звучания пользователи в TikTok часто путают композицию с "Jingle Bells", но, похоже, это не мешает популярности. Видео с этим звуком в TikTok собирают сотни тысяч просмотров и лайков.

Заметим, что в комментариях пользователи признают, что после прослушивания настроение действительно становится праздничным.

Что известно об оригинальной песне "Jingle Bells"?

По данным сайта History, Выпущенная в 1857 году под названием "One Horse Open Sleigh", классическая праздничная композиция, которую сегодня мы знаем как "Jingle Bells", изначально не задумывалась как рождественская песня.

Jingle Bells: смотрите видео

По некоторым историческим данным, она впервые прозвучала во время службы на День Благодарения в церкви одного из родственников композитора.

Ее автором был Джеймс Лорд Пирпонт, дядя известного финансиста Золотого века Джона Пирпонта Моргана. Он создал и музыку, и слова песни. Однако, большинство других произведений Пирпонта не сохранились до наших времен.

Какая украинская песня снова стала популярна благодаря TikTok?