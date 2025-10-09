Индийский "Jingle Bells" разорвал TikTok: люди даже не подозревают, что на самом деле это другая песня
- В TikTok популярным стал ремикс на песню Sleigh Ride от The Ronettes, который пользователи называют индийской версией Jingle Bells".
- Автором этого ремикса является музыкант Vindaloo Singh, который соединил мелодию с болливудскими мотивами, что вызвало путаницу с Jingle Bells.
В TikTok набирает популярность звук, который пользователи называют индийской версией "Jingle Bells". Но, как оказалось, на самом деле это ремикс другой рождественской песни.
Речь идет о ремиксе на песню "Sleigh Ride" от The Ronettes. Что известно о новом тренде в TikTok, и почему с ним не все так однозначно – рассказывает 24 Канал.
Что не так с индийской версией "Jingle Bells" в TikTok?
В TikTok набирает популярность звук, который пользователи называют индийской версией "Jingle Bells". Подпись к таким видео обычно одинаковая:
Если у вас плохое настроение, послушайте "Jingle Bells" в индийском исполнении.
И действительно, под зажигательные ритмы и характерное произношение сложно не улыбнуться. Но на самом деле никакого отношения к "Jingle Bells" этот трек не имеет. Это ремикс на рождественскую песню "Sleigh Ride" американской группы The Ronettes.
Автором индийской версии является музыкант Vindaloo Singh, который соединил знакомую мелодию с болливудскими мотивами и характерной манерой произношения английских слов.
Из-за похожего звучания пользователи в TikTok часто путают композицию с "Jingle Bells", но, похоже, это не мешает популярности. Видео с этим звуком в TikTok собирают сотни тысяч просмотров и лайков.
Заметим, что в комментариях пользователи признают, что после прослушивания настроение действительно становится праздничным.
Что известно об оригинальной песне "Jingle Bells"?
По данным сайта History, Выпущенная в 1857 году под названием "One Horse Open Sleigh", классическая праздничная композиция, которую сегодня мы знаем как "Jingle Bells", изначально не задумывалась как рождественская песня.
По некоторым историческим данным, она впервые прозвучала во время службы на День Благодарения в церкви одного из родственников композитора.
Ее автором был Джеймс Лорд Пирпонт, дядя известного финансиста Золотого века Джона Пирпонта Моргана. Он создал и музыку, и слова песни. Однако, большинство других произведений Пирпонта не сохранились до наших времен.
