У TikTok набирає популярності звук, який користувачі називають індійською версією "Jingle Bells". Та, як виявилося, насправді це ремікс іншої різдвяної пісні.

Мовиться про ремікс на пісню "Sleigh Ride" від The Ronettes. Що відомо про новий тренд у TikTok, та чому із ним не все так однозначно – розповідає 24 Канал.

Що не так з індійською версією "Jingle Bells" у TikTok?

У TikTok набирає популярності звук, який користувачі називають індійською версією "Jingle Bells". Підпис до таких відео зазвичай однаковий:

Якщо у вас поганий настрій, послухайте Jingle Bells у індійському виконанні.

В TikTok стала популярною "індійською версією Jingle Bells": дивіться відео

І справді, під запальні ритми та характерну вимову складно не посміхнутися. Та насправді жодного стосунку до "Jingle Bells" цей трек не має. Це ремікс на різдвяну пісню "Sleigh Ride" американського гурту The Ronettes.

The Ronettes – Sleigh Ride: дивіться відео

Автором індійської версії є музикант Vindaloo Singh, який поєднав знайому мелодію з боллівудськими мотивами та характерною манерою вимови англійських слів.

Sleigh Ride (Indian Christmas Remix): дивіться відео

Через схоже звучання користувачі у TikTok часто плутають композицію з "Jingle Bells", але, схоже, це не заважає популярності. Відео з цим звуком у TikTok збирають сотні тисяч переглядів і вподобань.

Зауважимо, що у коментарях користувачі визнають, що після прослуховування настрій справді стає святковим.

Що відомо про оригінальну пісню "Jingle Bells"?

За даними сайту History, Випущена у 1857 році під назвою "One Horse Open Sleigh", класична святкова композиція, яку сьогодні ми знаємо як "Jingle Bells", спочатку не задумувалася як різдвяна пісня.

Jingle Bells: дивіться відео

За деякими історичними даними, вона вперше прозвучала під час служби на День Подяки в церкві одного з родичів композитора.

Її автором був Джеймс Лорд Пірпонт, дядько відомого фінансиста Золотого століття Джона Пірпонта Моргана. Він створив і музику, і слова пісні. Однак, більшість інших творів Пірпонта не збереглися до наших часів.

