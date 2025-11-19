За неделю можно получить 5 приглашений на собеседование: как с помощью ИИ ускорить поиск работы
- Пользователь в Threads поделился опытом, как с помощью искусственного интеллекта получить пять приглашений на собеседование за неделю.
- Он представил семь промптов, которые охватывают все этапы от оптимизации резюме до анализа навыков и подготовки к собеседованию, чтобы эффективнее искать работу.
Сегодня искусственный интеллект способен не только решать простые бытовые задачи, но и значительно ускорить поиск работы. Достаточно лишь знать несколько промптов, чтобы получить приглашение на собеседования за считанные дни.
Как облегчить поиск работы с помощью ИИ?
Автор сообщения рассказал, что получил сразу пять приглашений на собеседование за неделю используя ИИ как персонального карьерного помощника.
В публикации он поделился набором из семи промптов, которые превращают поиск работы в четкую, пошаговую стратегию. Они охватывают этапы от резюме до собеседования.
- Перестройка резюме
ИИ может адаптировать ваше резюме под конкретную должность, усилить акценты на достижениях.
Промпт: "Перепиши мое резюме для [должность], делая акцент на достижениях, навыках и измеряемых результатах – сделай его совместимым с ATS".
- Сопроводительное письмо
За несколько секунд ИИ создает персонализированное сопроводительное письмо, которое четко объясняет, почему именно вы подходите для вакансии.
Промпт: "Напиши убедительное сопроводительное письмо для [должность], которое подчеркивает мой опыт и объясняет, почему я идеально подхожу".
ИИ способен облегчить поиск работы / Фото Pexels
- Оптимизация LinkedIn
ИИ поможет переформулировать профиль так, чтобы он был более привлекательным для рекрутеров.
Промпт: "Обнови мой профиль LinkedIn, чтобы привлекать рекрутеров для [индустрия/должность] – добавь заголовок, резюме о себе и ключевых навыках".
- Подготовка к собеседованию
ChatGPT может сгенерировать список типичных вопросов и предложить готовые сценарии для уверенного разговора.
Промпт: "Создай список вероятных вопросов для собеседования на позицию [должность] и предоставь сильные образцы ответов с примерами по методу STAR".
- Подборка вакансий
ИИ самостоятельно подберет актуальные предложения, которые соответствуют вашему опыту, навыкам и желаемой зарплате.
Промпт: "Найди 20 вакансий для [должность] в [локация], соответствующих моим навыкам, опыту и ожиданиям по зарплате".
Для упрощения поиска работы достаточно знать несколько промптов / Фото Pexels
- Письма-напоминания
После собеседования или подачи заявки ИИ поможет составить вежливое и эффективное напоминание, чтобы повысить шанс получить ответ.
Промпт: "Составь вежливые и убедительные follow-up письма для заявок и собеседований, чтобы повысить процент обратных звонков".
- Анализ навыков
ИИ оценит ваши сильные и слабые стороны и подскажет, какие навыки стоит развивать, чтобы увеличить шансы на успех.
Промпт: "Проанализируй мои текущие навыки для [должность] и предложи 5 ключевых навыков для прокачки, чтобы повысить шансы".
Что известно о сервисе поиска работы от OpenAI?
Как сообщает CNBC, OpenAI планирует запустить собственную платформу для поиска работы на базе искусственного интеллекта.
Сервис получил название OpenAI Jobs Platform, его планируют запустить в 2026 году. Проект уже называют прямым конкурентом LinkedIn, принадлежащей главному инвестору OpenAI – компании Microsoft.
Платформа будет использовать алгоритмы ИИ для точного подбора кандидатов под требования работодателей. Кроме этого, предусмотрено отдельное направление для малых предприятий и местных органов власти, который позволит им быстро находить специалистов в сфере ИИ.
Какие требования к работе у современной молодежи?
Зарубежные исследователи заметили рост нового тренда среди молодежи – карьерного минимализма. Зумеры отказываются от погони за высокими должностями и зарплатой и предпочитают выполнять только необходимый минимум обязанностей, чтобы больше времени уделять личной жизни.
Исследование Glassdoor показало, что 68% зумеров откажутся от руководящей должности ради избежания стресса. Для молодых работников карьерный рост важен только для повышения дохода.
Тренд карьерного минимализма меняет представление об успехе на работе и заставляет работодателей искать новые способы мотивации и удержания молодых талантов.