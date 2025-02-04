Искусственный интеллект спас от исчезновения остров в Карибском море

Искусственный интеллект меняет жизнь людей, ведь упрощает работу и способствует развитию новых технологий. Едва ли не наибольшую пользу ИИ принес крошечному острову в Карибском море Ангилье.

Ангилья, заморская территория Великобритании, до недавнего времени была известна благодаря туризму, пишет 24 Канал. Именно туристы приносили больше всего доходов на крошечном острове.

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Ангилья оказалась на цифровом сокровище

Однако туристический рай сначала в 2017 году разрушил смертоносный ураган Ирма. После этого еще один удар по Ангилье нанесла пандемия коронавируса.

Из-за этого Ангилья оказалась на грани выживания. Сложно сказать, что было бы с островом, если бы в мире не произошел бум искусственного интеллекта.

Дело в том, что еще в 1990-х годах, когда странам раздавали доменные имена, Ангилье достались волшебные буквы – ai. Теперь компании со всего мира массово скупают домены ai для своих сайтов.

Соответственно деньги летят в бюджет Ангильи, которая оказалась на цифровом сокровище. Правительство инвестирует их в медицину, образование, инфраструктуру, и даже модернизируют аэропорт.

В 2023 году издание Bloomberg писало, что Ангилья заработает миллионы от всплеска спроса на вебадреса, заканчивающиеся на ai, благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта.

Stability.ai, X.ai Илона Маска и Character.ai – это лишь некоторые из популярных стартапов ИИ, которые захватили домен ai, предназначенный островам и рифам, входящих в состав Ангильи.

Многие технологические гиганты также имеют собственные вебадреса, заканчивающиеся на ai. Среди них Google.ai и Facebook.ai направляют посетителей на вебстраницы своих компаний, ориентированные на искусственный интеллект, а Microsoft.ai демонстрирует сервисы компании Azure AI.