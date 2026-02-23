Ее обожали миллионы, но он выбрал другую: история любви Марии Каллас и Аристотеля Онассиса

О харизматичном греческом миллиардере до сих пор вспоминают биографы и различные издания. Его называли "золотым греком", поскольку он обладал огромным состоянием, любил власть и роскошь. Однако кроме денег, в жизни Аристотеля Онассиса занимали важное место его женщины.

Многим он известен как муж Джеки Кеннеди – вдовы американского президента, говорится на сайте "Украинки". Но задолго до этого более 15 лет рядом с ним была другая женщина – Мария Каллас, которую называли "золотым голосом" XX века.

Какой была история любви Марии Каллас и Аристотеля Онассиса?

Когда они впервые встретились на одном из приемов – ей было 36 лет. К тому времени Каллас уже выступала на самых престижных сценах мира – от Метрополитен-опера до Ла Скалы. В разгар карьеры она весила почти 100 килограммов, но сумела похудеть вдвое.

Аристотелю Онассису было 53. За его плечами – дети, брак с греческой аристократкой, десятки романов и репутация обольстителя женских сердец. Он добивался внимания Марии как умел: роскошные подарки, цветы, знаки внимания и приглашения на светские события.

Оперную певицу он пригласил в круиз на собственной легендарной яхте "Кристина", куда приглашали только самых влиятельных людей мира. Среди гостей были Черчилль, герцоги и даже законная жена Онассиса – Тина. Именно она стала свидетелем зарождения их любви. Тина застукала обоих за поцелуем на яхте – тогда светский отдых превратился в скандал, который происходил на глазах у гостей.



Мария Каллас и Аристотель Онассис / Фото Pinterest

Любовный треугольник

Аристотель Онассис не любил отступать от задуманного, поэтому пришел в ее дом предлагать деньги мужу, лишь бы получить возможность быть с Марией. Тогда гордый грек был готов на все. Муж Марии не стал содержать жену, поэтому на следующий день она тайно уехала к Онассису. По ее словам, только с ним она почувствовала настоящую глубину чувств – не сценических, а реальных.

Главный мужчина ее жизни

Их роман длился почти 10 лет. Он обещал жениться, но постоянно откладывал решение. Тогда его все устраивало и без официального брака. Мария стала для него поддержкой, советчицей и украшением светской жизни.

Ради него она даже сделала паузу в карьере, когда заботилась о его здоровье. В 43 года она впервые забеременела, но Онассис поставил ультиматум: или он, или ребенок. И Мария снова выбрала его.



Мария Каллас и Аристотель Онассис / Фото Pinterest

Измена с Джеки Кеннеди

О его женитьбе на Джеки Кеннеди она узнала из газет. Он тихо заключил с ней брак, пока они с Марией находились в ссоре. Говорят, тогда Каллас потеряла голос прямо на сцене.

Возвращение блудного миллиардера

К жизни после полученной боли, ее частично вернул режиссер Паоло Пазолини, пригласив Марию на роль Медеи. И именно тогда Онассис снова появился, когда был уставший от проблем, скандалами и браком с Джеки. Он пришел к ее вилле и насвистывал мелодию из "Травиаты" под ее окнами. Она его простила.

Тогда мир снова увидел их вместе. Онассис заключал очередные крупные сделки, основав Olympic Airways, а Джеки оставалась его законной женой, живя в Нью-Йорке.

Завершение истории любви

Впоследствии на Аристотеля Онассиса обрушилась одна трагедия за другой. В авиакатастрофе погиб его сын. После этого от передозировки ушла из жизни бывшая жена, а дочь Кристина вышла замуж за разведенного бедняка, чего очень не хотел Аристотель.

Когда бизнес начали атаковать конкуренты, магнат стремительно начал терять моральные и физические силы. В это время в его жизни оставалась Мария. Он внезапно слег с миастенией и умер, а Мария пережила его всего на 2 года.

Она замкнулась последние годы в своей вилле и не впускала никого, кроме допохозяйки. Официально причиной смерти стал сердечный приступ, хотя, поговаривают, что она добровольно ушла из жизни. Так завершилась история любви, которая прошла страсть, предательство и неизбежную расплату.

Какой фильм рассказывает о жизни Марии Каллас?

Биографический фильм "Мария" посвящен пути знаменитой оперной певицы Марии Каллас и последним годам ее жизни в Париже в 1970-х, пишет Harpers Bazaar. Роль Марии Каллас сыграла 49-летняя Анджелина Джоли, обладательница премии "Оскар", звезда картин "Турист" и "Колдунья".

