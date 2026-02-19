Во время Второй мировой войны она спасла еврейских детей от уничтожения, а впоследствии была признана Праведницей Бабьего Яра и Праведницей народов мира, говорится в медиа "Украинки".

Что известно о Нине Гудковой?

В 1931 году Нина Гудкова закончила Киевский медицинский техникум Охматдета по акушерской специальности, а в 1940-м – Киевский медицинский институт. Она работала врачом-педиатром в Киевской детской клинической больнице №7.

Во время нацистской оккупации Киева она возглавила детский дом №2, где в течение двух лет занималась сиротами и детьми, которые остались без родителей. Именно там она прятала 12 еврейских детей.

Впоследствии об этих событиях подробнее рассказал ее сын, украинский ученый Юрий Зайченко. По его словам, мама с детства мечтала стать врачом, чтобы спасать людей. Когда началась война, в городе осталось много сирот. Тогда женщина организовала детский дом и принимала туда всех детей, которые потеряли семью, независимо от национальности.

Среди них были и еврейские дети, которых нацисты обрекали на смерть. Понимая смертельную опасность, она все равно решила их приютить. Риск был очень высоким, потому что мальчиков-евреев нацисты могли узнать.

Чтобы их спасти, женщина договорилась с заведующим хозяйства больницы и обустроила под фундаментом дома погреб, где прятала детей во время проверок. Никто из работников не предал ее, и благодаря этому удалось спасти 12 детских жизней.



Нина Гудкова спасла детей / Фото из архива Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

С начала оккупации до освобождения Киева она оставалась во главе детского дома, заботясь о тех, кто остался без дома и поддержки.

Юрий Зайченко вспоминал, что его мама была жизнерадостным и общительным человеком, но о военных годах почти не говорила. Она не посещала памятных мероприятий и даже выключала телевизор, когда речь заходила о Бабьем Яре. Эти воспоминания для нее были слишком болезненными. От пережитого она отвлекалась вышиванием.

После ее смерти подвиг Нины Гудковой получил официальное признание. В 1993 году ей присвоили звание Праведницы Бабьего Яра, а в 1995-м году – Праведницы народов мира.

