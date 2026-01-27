Во время Второй мировой войны немцы устраивали целые концентрационные лагеря с нечеловеческими условиями. 24 Канал рассказывает интересные факты о них, которые могут действительно удивить.
Когда появился первый концлагерь?
Концентрационный лагерь Дахау создали почти сразу после прихода Гитлера к власти - сначала для политических оппонентов, а не для массового уничтожения. Фактически, он появился в 1933, то есть задолго до начала Второй мировой войны.
Что такое лагеря смерти?
Концентрационные лагеря и лагеря смерти – это разные понятия, которые часто путают. Стоит понимать, что не все концентрационные лагеря являются лагерями смерти. Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Собибор считаются именно лагерями смерти, где происходило тотальное уничтожение и геноцид еврейского.
Как отличали заключенных?
Узников обозначали цветными треугольниками:
- желтый – евреи;
- красный – политические заключенные;
- фиолетовый – Свидетели Иеговы;
- розовый – гомосексуальные мужчины;
- зеленый – уголовные преступники.
Дети также были заключенными. Часто они не переживали пребывания там.
В Аушвице погибло много людей / Фото Польского радио
Кто такой "Ангел смерти"?
Йозеф Менгеле – немецкий врач, офицер СС, который служил в концлагере Аушвиц-Биркенау. Среди заключенных он получил прозвище "Ангел смерти". Именно Менгеле решал, кто пойдет на принудительный труд, а кто будет немедленно убит в газовых камерах. Часто это делалось за секунды, одним движением руки.
Кроме этого, известно о медицинских "экспериментах". Под видом научного интереса он проводил жестокие опыты, которые не имели никакой ценности: эксперименты над близнецами, искусственное заражение болезнями, ампутации без наркоза, попытки изменить цвет глаз путем инъекций химикатов.
Дети, особенно близнецы и люди с физическими особенностями, были его "любимыми объектами".
Концлагеря в книгах
Гизер Морис – известная писательница, которая освещала документальные истории людей, переживших заключение в Аушвице, пишет Википедия. Она последовательно раскрывает несколько историй в книгах "Татуировщик Аушвица", "Обещание сестер" и "Путешествие Цильки".
Здесь она художественно показывает жизнь в лагере смерти, однако с сохранением документальных свидетельств.
