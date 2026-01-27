Во время Второй мировой войны немцы устраивали целые концентрационные лагеря с нечеловеческими условиями. 24 Канал рассказывает интересные факты о них, которые могут действительно удивить.

Смотрите также Какими были гуцульские свадьбы более 100 лет назад: редкие кадры

Когда появился первый концлагерь?

Концентрационный лагерь Дахау создали почти сразу после прихода Гитлера к власти - сначала для политических оппонентов, а не для массового уничтожения. Фактически, он появился в 1933, то есть задолго до начала Второй мировой войны.

Что такое лагеря смерти?

Концентрационные лагеря и лагеря смерти – это разные понятия, которые часто путают. Стоит понимать, что не все концентрационные лагеря являются лагерями смерти. Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Собибор считаются именно лагерями смерти, где происходило тотальное уничтожение и геноцид еврейского.

Как отличали заключенных?

Узников обозначали цветными треугольниками:

  • желтый – евреи;
  • красный – политические заключенные;
  • фиолетовый – Свидетели Иеговы;
  • розовый – гомосексуальные мужчины;
  • зеленый – уголовные преступники.

Дети также были заключенными. Часто они не переживали пребывания там.


В Аушвице погибло много людей / Фото Польского радио

Кто такой "Ангел смерти"?

Йозеф Менгеле – немецкий врач, офицер СС, который служил в концлагере Аушвиц-Биркенау. Среди заключенных он получил прозвище "Ангел смерти". Именно Менгеле решал, кто пойдет на принудительный труд, а кто будет немедленно убит в газовых камерах. Часто это делалось за секунды, одним движением руки.

Кроме этого, известно о медицинских "экспериментах". Под видом научного интереса он проводил жестокие опыты, которые не имели никакой ценности: эксперименты над близнецами, искусственное заражение болезнями, ампутации без наркоза, попытки изменить цвет глаз путем инъекций химикатов.

Дети, особенно близнецы и люди с физическими особенностями, были его "любимыми объектами".

Концлагеря в книгах

Гизер Морис – известная писательница, которая освещала документальные истории людей, переживших заключение в Аушвице, пишет Википедия. Она последовательно раскрывает несколько историй в книгах "Татуировщик Аушвица", "Обещание сестер" и "Путешествие Цильки".

Здесь она художественно показывает жизнь в лагере смерти, однако с сохранением документальных свидетельств.

Кто такая Елена Троянская?

  • Среди всех историй греческой мифологии мало какая может сравниться по драматизму с мифом о Елене Троянской. Ее имя веками ассоциируется с красотой, любовью и войной. Троянская стала не только героиней мифа, но и символом рокового выбора, способного разрушить целые цивилизации.
  • Сначала Елена была царицей Спарты и женой Менелая, но роковая встреча с принцем Трои Парисом – все изменила.
  • Во время суда Париса принцу доверили выбрать самую красивую из трех богинь – Геры, Афины и Афродиты. Последняя предложила ему самый соблазнительный дар – любви самой красивой женщины в мире.