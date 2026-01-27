Во время Второй мировой войны немцы устраивали целые концентрационные лагеря с нечеловеческими условиями. 24 Канал рассказывает интересные факты о них, которые могут действительно удивить.

Когда появился первый концлагерь?

Концентрационный лагерь Дахау создали почти сразу после прихода Гитлера к власти - сначала для политических оппонентов, а не для массового уничтожения. Фактически, он появился в 1933, то есть задолго до начала Второй мировой войны.

Что такое лагеря смерти?

Концентрационные лагеря и лагеря смерти – это разные понятия, которые часто путают. Стоит понимать, что не все концентрационные лагеря являются лагерями смерти. Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Собибор считаются именно лагерями смерти, где происходило тотальное уничтожение и геноцид еврейского.

Как отличали заключенных?

Узников обозначали цветными треугольниками:

желтый – евреи;

красный – политические заключенные;

фиолетовый – Свидетели Иеговы;

розовый – гомосексуальные мужчины;

зеленый – уголовные преступники.

Дети также были заключенными. Часто они не переживали пребывания там.



В Аушвице погибло много людей / Фото Польского радио

Кто такой "Ангел смерти"?

Йозеф Менгеле – немецкий врач, офицер СС, который служил в концлагере Аушвиц-Биркенау. Среди заключенных он получил прозвище "Ангел смерти". Именно Менгеле решал, кто пойдет на принудительный труд, а кто будет немедленно убит в газовых камерах. Часто это делалось за секунды, одним движением руки.

Кроме этого, известно о медицинских "экспериментах". Под видом научного интереса он проводил жестокие опыты, которые не имели никакой ценности: эксперименты над близнецами, искусственное заражение болезнями, ампутации без наркоза, попытки изменить цвет глаз путем инъекций химикатов.

Дети, особенно близнецы и люди с физическими особенностями, были его "любимыми объектами".

Концлагеря в книгах

Гизер Морис – известная писательница, которая освещала документальные истории людей, переживших заключение в Аушвице, пишет Википедия. Она последовательно раскрывает несколько историй в книгах "Татуировщик Аушвица", "Обещание сестер" и "Путешествие Цильки".

Здесь она художественно показывает жизнь в лагере смерти, однако с сохранением документальных свидетельств.

