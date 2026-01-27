Исследователи наткнулись на редкие фотографии 1920 – 1930 годов, зафиксировавшие процессии свадьбы на Гуцульщине во всей их аутентичности, говорится на сайте "Фотографий Старого Львова".
Какими были гуцульские свадьбы более 100 лет назад?
На снимках можно увидеть молодоженов в традиционных нарядах. Праздничные процессии происходят верхом на лошадях, а обряд венчания в народном костюме. В нем приходили на свадьбу и все приглашенные гости.
Свадьба на Гуцульщине / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"
Фото с гуцульской свадьбы 1920 – 1930-х годов / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"
Гуцульщина – уникальный горный регион Карпат, известный самобытной культурой и развитым фольклором. Это этнокультурное пространство охватывает часть Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также отдельные районы Закарпатья и Львовщины.
На Львовщине гуцульские традиции издавна бытовали в горных селах. Там по сей день сохранились элементы одежды и обряды, которые были популярными еще когда-то. Обнаруженные фотографии являются бесценным свидетельством жизни гуцулов в межвоенный период. Фото позволяют почувствовать атмосферу тогдашних праздников и лучше понять культурное наследие Карпатского края.
Свадьба на Гуцульщине / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"
Фото с гуцульской свадьбы 1920 – 1930-х годов / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"
В тогдашние времена девушек выдавали замуж в 16 – 18 лет, пишет "Локальная история". Парни женились после службы в армии в возрасте 22 – 29 лет. Двадцатилетнюю девушку когда-то считали "старой девой", и она уже имела трудности с женитьбой.
Однако в некоторых селах были и свои правила. Если были две дочери, то сначала должна была выйти замуж старшая, а уже после нее – младшая. До конца XIX века было запрещено вступать в брак родственникам до седьмого поколения. Гуцулы считали, что семья между кровными родственниками приведет к несчастью. Исключением были только браки с сестрой умершей жены.
На свадьбу молодожены надевали вышитую одежду, а поверх него – аутентичные кептари (полушубки) белого цвета с традиционной гуцульской вышивкой. Главным элементом образа невесты был веночек, украшенный барвинком, чесноком и монетами.
Молодожены обязательно должны были обвенчаться в церкви. Брак без Божьего благословения считался греховным. Такую пару не исповедовали и не причащали, а на Пасху им не святили куличи.
