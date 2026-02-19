Під час Другої світової війни вона врятувала єврейських дітей від знищення, а згодом була визнана Праведницею Бабиного Яру та Праведницею народів світу, йдеться в медіа "Українки".

Що відомо про Ніну Гудкову?

У 1931 році Ніна Гудкова закінчила Київський медичний технікум Охматдиту за акушерським фахом, а в 1940-му – Київський медичний інститут. Вона працювала лікаркою-педіатром у Київській дитячій клінічній лікарні №7.

Під час нацистської окупації Києва вона очолила дитячий будинок №2, де протягом двох років опікувалася сиротами та дітьми, які залишилися без батьків. Саме там вона переховувала 12 єврейських дітей.

Згодом про ці події детальніше розповів її син, український учений Юрій Зайченко. За його словами, мама з дитинства мріяла стати лікаркою, щоб рятувати людей. Коли почалася війна, у місті залишилося багато сиріт. Тоді жінка організувала дитячий будинок і приймала туди всіх дітей, які втратили родину, незалежно від національності.

Серед них були й єврейські діти, яких нацисти прирікали на смерть. Розуміючи смертельну небезпеку, вона все одно вирішила їх прихистити. Ризик був дуже високим, бо хлопчиків-євреїв нацисти могли впізнати.

Щоб їх врятувати, жінка домовилася із завідувачем господарства лікарні та облаштувала під фундаментом будинку погріб, де ховала дітей під час перевірок. Ніхто з працівників не зрадив її, і завдяки цьому вдалося врятувати 12 дитячих життів.



Ніна Гудкова врятувала дітей / Фото з архіву Національного музею історії України у Другій світовій війні

Від початку окупації до визволення Києва вона залишалася на чолі дитячого будинку, піклуючись про тих, хто залишився без дому й підтримки.

Юрій Зайченко згадував, що його мама була життєрадісною й товариською людиною, але про воєнні роки майже не говорила. Вона не відвідувала пам’ятних заходів і навіть вимикала телевізор, коли мова заходила про Бабин Яр. Ці спогади для неї були надто болючими. Від пережитого вона відволікалася вишиванням.

Після її смерті подвиг Ніни Гудкової отримав офіційне визнання. У 1993 році їй присвоїли звання Праведниці Бабиного Яру, а в 1995-му році – Праведниці народів світу.

Що відбувалося в концтаборах з євреями?

Концентраційний табір Дахау був створений у 1933 році для політичних опонентів, до початку масового знищення під час Другої світової війни. Йозеф Менгеле, відомий як "Ангел смерті", проводив жорстокі медичні експерименти в Аушвіці, зокрема над близнюками та дітьми з фізичними особливостями.

