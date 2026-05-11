Помидор посреди скамьи: какой случай едва не испортил один из самых известных экспериментов

Остров Суртсей, который возник из-за вулканического взрыва, стал уникальной мировой лабораторией, ведь ученые могли следить за зарождением жизни с нуля без вмешательства человека. Поэтому на остров можно было попасть только со стерилизованной одеждой и обувью, но эксперимент все равно едва не испортил обычный томат.

Как один помидор едва не уничтожил один из самых известных биологических экспериментов в истории, рассказал в Threads учитель географии Андрей Уткин.

Как на острове Суртсей появился томат?

В 1963 году один из капитанов корабля, который проходил у берегов Исландии, стал свидетелем рождения новой территории. Из глубин Атлантического океана поднялся столб черного дыма, а за ним – раскаленная лава. Так началось формирование острова Суртсей – одного из самых молодых островов планеты.

Извержение продолжалось почти 4 года – с 1963 по 1967 год. Именно тогда над поверхностью океана окончательно сформировался новый кусок суши. Название Суртсей остров получил в честь Сурта – великана-йотуна из исландской мифологии.



Зарождение Суртсей / Фото NOAA

По словам учителя географии Андрея Уткина, этот клочок суши фактически стал уникальной лабораторией под открытым небом. Дело в том, что ученые почти никогда не имеют возможности увидеть, как жизнь появляется на совершенно новой земле "с нуля". Именно поэтому после охлаждения лавы Суртсей закрыли для всех, кроме небольшой группы исследователей.

Даже ученые могли попасть туда только по строгим правилам: в стерилизованной одежде и обуви. Любые случайно занесенные семена или спора могли испортить эксперимент, который должен был показать, как природа самостоятельно осваивает новую территорию.

Фактически Суртсей стал живой моделью того, как когда-то могли зарождаться экосистемы после вулканических катастроф или ледниковых периодов.

Ученые хотели проследить каждый этап: от появления бактерий и мхов до формирования полноценной экосистемы с птицами и растениями. И первые годы все шло по плану: на острове появились и бактерии, и грибы, и мох.

Но однажды ботаники заметили посреди безжизненного вулканического пепла куст томата. Для ученых это стало настоящим шоком, ведь помидор не мог попасть на остров естественным путем.

Оказалось, что один из ученых вкусно поел и принес семена в себе,

– говорит учитель географии Андрей Уткин.

Вероятно, исследователь нарушил протокол и сходил в туалет прямо на острове. Так семя томата и оказалось в вулканическом грунте. Как только происхождение растения выяснили, куст немедленно вырвали и сожгли, чтобы не нарушать чистоту эксперимента.

Эта история стала поучительной, ведь показала, насколько сложно человеку полностью не вмешиваться в природу даже там, где правила были чрезвычайно строгими.

Заметьте! Суртсей до сих пор остается закрытым для посещения. И единственный способ увидеть его – пролететь на самолете над ним.

Почему Суртсей вообще стал настолько ценным для науки?

Ученые называют Суртсей одним из важнейших природных экспериментов 20 века. Все из-за того, что ученые практически никогда не имели возможности наблюдать, как жизнь появляется на совершенно новой земле с нуля.

По данным UNESCO, уже через год после появления острова на нем обнаружили бактерии, грибки и плесень, а в 1965 году там проросло первое растение. Впоследствии семена начали приносить морские течения, ветер и птицы.

Особенно быстро природа начала меняться после того, как на Суртсее поселились чайки: их помет удобрял вулканическую почву и помогал новым растениям приживаться. К 2004 году их насчитывалось 60, а также 75 мхов, 71 лишайник и 24 гриба.

Кроме того, на острове было зарегистрировано 89 видов птиц, 57 из которых гнездятся в других частях Исландии. Остров площадью 141 гектаров также является домом для 335 видов беспозвоночных.

Сегодня Суртсей – это зеленый оазис и птичий курорт. Птицы нанесли туда кучу "легальных" семян, там гнездятся чайки, "тусят" тюлени, растут цветы, даже пауков каким-то ветром занесло,

– добавляет господин Андрей.

Впрочем, существовать Суртсею осталось, вероятно, ориентировочно 200 лет, добавляет учитель. Все из-за того, что океан и ветры смывают мягкий пепел, из которого состоит остров.

Если сразу после извержения площадь острова составляла примерно 2,5 квадратного километра, а сейчас она сократилась почти вдвое, говорится на сайте Britannica.



Красная линия показывает, насколько уменьшился остров Суртсей / Скриншот с Threads Андрея Уткина

