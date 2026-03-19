Пережила скандал с Кардашьян и Лоуренс: что стоит за успехом известной компании Apple

История создания iPhone – это долгий путь смелой идеи команды Стива Джобса. За этим стояли годы разработок, рискованные решения, неудачные попытки и факапы, но именно они привели к появлению продукта, который не просто стал популярным, а изменил саму индустрию смартфонов.

Сейчас почти у каждого в руках можно увидеть один из самых известных смартфонов в мире Apple iPhone. Но мало кто задумывается, как именно этот гаджет прошел путь от новинки до глобального феномена и получил такую бешеную популярность во всем мире.

Смотрите также Целая ночь поисков среди 10 тонн мусора: семья нашла выброшенное золото стоимостью 217 тысяч долларов

Как Apple iPhone появился и изменил индустрию?

История iPhone началась с амбиций Стива Джобса создать идеальное сенсорное устройство без стилуса (то есть, управлять телефоном просто пальцами). Внутри Apple запустили секретный проект Project Purple, над которым команда работала фактически изолированно и в сверхинтенсивном режиме.



Результатом стал первый iPhone, презентованный в 2007 году – устройство, объединившее телефон, плеер и браузер. Хотя сам гаджет на тот момент работал нестабильно, а презентация держалась на четко прописанном сценарии, эффект был потрясающий. Уже через год запуск App Store превратил iPhone в универсальную платформу и заложил основу для его глобального успеха.

Какие есть известные провалы Apple?

Несмотря на культовый статус, история iPhone не обошлась без серьезных ошибок. Еще на старте Apple пришлось урегулировать конфликт с Cisco из-за названия iPhone. Впоследствии компания сталкивалась с техническими проблемами – исчезновением сигнала в iPhone 4 и "гибким" корпусом iPhone 6.

В 2014 году разразился масштабный скандал из-за утечки личных фото знаменитостей с iCloud, среди которых были Дженнифер Лоуренс и Ким Кардашьян. Дополнительно компанию критиковали за замедление старых моделей после обновлений, что привело к судам и выплатам компенсаций.

Что известно об iPhone 18 уже сейчас?

Apple готовит одно из крупнейших обновлений линейки iPhone за последние годы, отмечает MacRumors. Ожидается, что серия iPhone 18 получит сразу несколько моделей: от базовых до премиальных, включая совершенно новый складной смартфон, который сейчас условно называют iPhone Fold.

Главное изменение – это новая стратегия запуска: топовые модели появятся осенью 2026 года, а доступные версии придется ждать до 2027-го. Таким образом компания фактически разделяет релизы, подталкивая пользователей к более дорогим устройствам. Больше всего внимания привлекает именно складной iPhone.

По слухам, он получит "книжный" формат с двумя экранами, тонкий корпус и почти незаметную складку – то, над чем Apple работала годами. Также ожидаются мощные чипы нового поколения, улучшенные камеры и большая автономность. В общем iPhone 18 может стать одним из самых масштабных устройств Apple за последнее время.

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?