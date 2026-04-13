Его называли "украинским Микеланджело": гений Кавалеридзе, который творил во всем

Иван Кавалеридзе был не просто художником, он совмещал в своей деятельности скульптуру, кино и даже драматургию. Сегодня в городах Украины можно найти его знаковые памятники, а формирование им образов исторических фигур, таких как Сковорода, дает понимание о том, как именно выглядел украинский философ. Несмотря на всю свою гениальность, Кавалеридзе был вынужден работать под давлением советской цензуры.

Кем был Иван Кавалеридзе и в чем его феноменальность, говорится на сайте Украинского института национальной памяти.

Какие известные факты из жизни Ивана Кавалеридзе?

Иван Кавалеридзе происходил из хутора Ладанское, что на Сумщине. Его семья была потомками грузинского княжеского рода. Еще в детские годы талант к скульптуре увидел его дядя, Сергей Мазараки, который был археологом и художником. Именно благодаря ему Иван смог учиться в Киевском художественном училище.

Впоследствии Кавалеридзе получал образование в Санкт-Петербурге и даже в Париже, где он стажировался в мастерской скульптора еврейско-литовского происхождения Наума Аронсона, хоть и недолго.

Как рассказала Александра Савенок, главный научный сотрудник Музея-мастерской Ивана Кавалеридзе, для УП. Культура, за свою жизнь Кавалеридзе создал около 20 памятников в разных городах Украины. Впрочем не все они нравились тогдашней советской власти, а некоторые из них приходилось создавать художнику для того, чтобы угодить.

В частности таким стал памятник Артему, который был установлен на Лысой горе возле города Святогорск, Донецкая область. Он был сооружен в честь Федора Сергеева (Артема), большевика и советского партийного деятеля.

Кроме того, на странице Культурно-художественного центра НаУКМА рассказывается, что Кавалеридзе создал первый в Украине памятник Сковороде из бетона, первый фильм о его молодых годах, первый (и пока единственный) бронзовый памятник странствующему философу в Киеве.



Кстати! Это самый высокий в Европе объект в стиле кубизма и одновременно самая тяжелая бетонная скульптура в мире (более 800 тонн).

Почему Кавалеридзе был многогранной личностью?

Несмотря на скульптуру, Иван Кавалеридзе был еще и режиссером. Поэтому в 20 – 30-е годы он работал на Одесской кинофабрике, а затем на Киевской киностудии художественных фильмов.

Он создавал фильмы в монохроме, а также предпочел павильонные съемки. Все потому, что они давали возможность экспериментировать со светом, декорациями, тенью.

В общем Кавалеридзе был известен благодаря исторически-революционным драмам. Кроме того, именно он стал одним из основателей украинского исторического кино. К самым известным его работам входили "Запорожец за Дунаем" (1937 год), "Колиивщина" (1933 год), "Прометей" (1935 год), "Проститутка" (1961 год), "Ливень" (1928 год), "Перекоп" (1930 год) и др.

Заметьте! Ивана Кавалеридзе часто называют "украинским Микеланджело", ведь он был многогранной личностью. Масштабы его таланта поражали, как и его творческое наследие.

