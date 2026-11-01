Ему не было равных во всем мире: как украинец стал самым сильным человеком планеты

Иван Поддубный – украинский борец, которого в свое время считали самым сильным человеком в мире. Он побеждал лучших атлетов планеты, триумфировал на мировых чемпионатах и заслужил красноречивое прозвище "чемпион чемпионов".

Его физическая сила сочеталась с незаурядной выносливостью, техникой и хладнокровием. При этом Поддубный всегда подчеркивал свое украинское происхождение, сообщает проект Ukraine History.

Как Иван Поддубный пришел в спорт

Иван Поддубный родился в 1871 году в селе Красеновка на Полтавщине (ныне Черкасская область). Его предки были запорожскими казаками и в начале XVIII века воевали под предводительством кошевого атамана Костя Гордиенко за независимость Украины от Московии.

От отца будущий борец унаследовал физическую силу, а от матери – музыкальный слух. В детстве он пел в церковном хоре.

В начале 1890-х годов Поддубный покинул родное село и отправился в Крым. Он хотел заработать денег, чтобы жениться на Елене Витяк – дочери состоятельного односельчанина. Однако пока Поддубный находился в отъезде, девушка вышла замуж за другого. Поэтому возвращаться домой он не стал и остался работать в Феодосии.

Иван Поддубный в 1911 году / Архивная фотография

Там Поддубный познакомился со студентами-спортсменами, которые подарили ему книгу известного борца Карла Абса. Именно она стала одним из толчков к серьезным занятиям спортом. Поддубный узнал, что благодаря систематическим тренировкам можно значительно развить природную силу, поэтому начал ежедневно заниматься тяжелой атлетикой и гимнастикой.

В 1897 году в Феодосию приехал передвижной цирк с выступлениями богатырей. Для местной публики организовали чемпионат по борьбе, в котором принял участие и Поддубный. Благодаря силе, ловкости и выносливости он одержал победу. После этого Поддубный задумался о профессиональной спортивной карьере.

В начале 1898 года он переехал в Севастополь и начал выступать в местном цирке. Во время поединков Поддубный полагался не только на физическое превосходство, но и на технические приемы. Впоследствии он переехал в Киев, где выступал в цирке братьев Никитиных. Там Поддубный познакомился с классической французской борьбой, которая пришлась ему по душе.

В последующие годы борец гастролировал по Российской империи. А в 1903 году отправился в Париж на чемпионат мира по борьбе, где представлял Санкт-Петербургское атлетическое общество.

Почему Поддубный побеждал сильнейших борцов мира

Поддубный уделял большое внимание режиму и системе тренировок. В возрасте 30–35 лет борец достиг пика своей физической формы. Его рост составлял 184 сантиметра, а вес – 118 килограммов.

В 1905 году в Париже Поддубный победил датчанина Йенса Педерсона, которого считали самым сильным человеком Европы. Во время поединка украинец притворился, что устал и потерял силы. Когда соперник перешел в наступление и ослабил бдительность, Поддубный воспользовался моментом и одолел его.

Одним из главных преимуществ Поддубного была способность сохранять ум во время поединков. Он не поддавался эмоциям и азарту, внимательно следил за действиями соперника и выбирал правильную тактику.

С 1905 по 1909 год Поддубный триумфировал на мировых чемпионатах по классической (французской) борьбе. За свои достижения он получил от спортивной прессы титул "чемпион чемпионов". Тогда его по праву считали самым сильным человеком в мире.

Поддубного называли "чемпионом чемпионов" / Архивная фотография

Благодаря физической подготовке, технике и выносливости он успешно выступал против борцов со всего мира вплоть до начала 1930-х годов.

Как Поддубный отстаивал свое украинское происхождение

Поддубный был известен не только спортивными достижениями, но и принципиальностью. Когда в Украине установилась советская власть и ввели паспорта, в документе борца указали, что он русский по национальности. Однако, как говорят, Поддубный с этим не согласился и собственноручно исправил запись, написав "украинец".

Он всегда подчеркивал свое происхождение. Во время Второй мировой войны Поддубный отказался сотрудничать с нацистами, заявив: "Я украинский борец. Им и останусь".

В то же время его жизнь была нелегкой и при советской власти. В 1937 году Поддубный в течение года находился в советской тюрьме, где его пытали. А в 1943 году его обвинили в сотрудничестве с нацистами, отстранили от спорта и лишили единственного источника дохода – средств от спортивной деятельности.

Последние годы жизни борец провел в бедности. Чтобы прокормиться, ему приходилось обменивать свои награды на хлеб. Поддубный умер в 1949 году в российском городе Ейске, где его и похоронили.

В Советском Союзе, а впоследствии и в современной России, неоднократно предпринимались попытки присвоить спортивное наследие Поддубного. В частности, снимали художественные и документальные фильмы, в которых борца представляли россиянином, хотя он сам неоднократно подчеркивал, что является украинцем.