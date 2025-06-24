Почитание стихий и очищение от зла: история Ивана Купала, традиции, обряды и гадания

В Украине Ивана Купала – это один из самых мистических дней урока. Существует немало легенд и мифов, связанных с этим праздником.

Ивана Купала отмечают с 23 на 24 июня. 24 Канал рассказывает о традициях, а также поверья и историю этого праздника.

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Почему именно Ивана Купала

Этот праздник имеет языческие корни. Предполагают, что Иван Купало – представитель "молодых богов", в которых тогда верили украинцы. Он якобы должен был научить людей собирать целебные травы и избавить их от бед.

Также именно Иван Купало якобы передал людям обычай прыгать через костер, чтобы очиститься от зла. Этот бог был символом тепла, перед которым не могло устоять зло и было вынуждено отступить.

Обратите внимание! Иногда можно встретить мнение, что праздник Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи – один и тот же праздник, однако в церкви неоднократно это отрицали.

Зато отрицать языческие корни этого праздника очень и очень сложно, ведь они поклонялись солнцу, а Ивана Купала как раз отмечают через несколько дней после летнего солнцестояния.

Почему изменилась дата

Ранее Ивана Купала отмечали 7 июля и интересно, что изменение дат таки связано с церковью. В ПЦУ перешли на новоюлианский календарь и дата сместилась.



Праздник имеет языческие корни / Фото Pinterest

Теперь Ивана Купала отмечают с 23 на 24 июня.

Традиции как благодарность стихиям

В дохристианские времена в этот день люди собирались, чтобы отдать дань уважения четырем стихиям. Это нашло отражение и в традициях, которые дошли и до нас.

Воздух – вербу наряжали лентами. Таким образом выражали благодарность стихии воздуха. Дерево было основным символом праздника.

Тот факт, что дерево было живым, росло из земли, был актом почитания этой стихии.

Костер разжигали с помощью стихии огня и именно через прыжки через него происходило очищение души от зла.



Костер был чествованием стихии огня / Фото Zruchno.Travel

Все завершалось купанием в реке – так выражали почтение стихии воды.

Также на Ивана Купала делали чучело самого Купала или Марены (божества зимы, которое морило людей голодом). В конце праздника эти чучела жгли или топили в воде.

Кроме того, в этот день собирали травы, которые хранили целый год и использовали их как лекарство.



На Ивана Купала собирали целебные травы / Фото "Зеркало недели"

Почему пускали венок за водой

Наши предки верили, что Иван Купало был несчастным в любви, хоть и пользовался популярностью среди женщин. Считается, что у него была любимая девушка Ярина, однако ее забрали злые силы.



Девушки пускали за водой венок / Фото Аутентичная Украина

По одной из версий, ее превратили в вербу и именно поэтому она и стала символом этого праздника. Именно для чествования этой истории и делали венок, который был основным элементом гадания на замужество.

Поиски цветка папоротника

Наши предки верили, что папоротник цветет только ночью на Ивана Купала, а тот, кто найдет этот цветок – будет обречен на успех. Именно поэтому молодые девушки и юноши искали его этой ночью.



Папоротник стал одним из символов праздника / Фото Pexels

В то же время верили, что этот цветок защищает вся возможная нечисть, поэтому найти его было практически невозможно.

Что запрещено делать

Есть ряд запретов, которых придерживались еще наши предки. Они верили, что на Ивана Купала нельзя давать в долг, а также поднимать деньги с земли.

Кроме этого, нельзя тяжело работать и ссориться, ведь можно разгневать высшие силы.

Также под строгим запретом было купание в водоеме ночью.

Гадания на Ивана Купала

Украинцы верили в мистичность дня Ивана Купала, поэтому была традиция гадать именно в эти дни. Гадания были очень разными, часто касались поиска суженого.



В этот день было принято гадать / Фото "Зеркало недели"

Как гадали на Купала:

Девушки расчесывали волосы перед сном и клали расческу под подушку. Они просили суженого присниться им во сне. Верили, что именно тот человек, которого они увидели во сне, – их судьба.

Также выливали воск на воду и интерпретировали фигуры, пытаясь считать, что будет ждать в будущем.

Такой дула традиция пускать две ромашки на воду. Они символизировали влюбленных, поэтому если они плыли вместе, то верили, что и пара также будет вместе.

Ивана Купала – важный праздник в украинской культуре, поэтому уже столько лет он не теряет своей актуальности, хоть часть традиций и исчезла еще во времена СССР. Эти празднования – также часть нашего наследия, которую мы сохраняем.