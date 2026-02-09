Самый защищенный рецепт в мире: из чего состоит известная Кока-кола и кто знает формулу
- Рецепт Кока-колы известен только двум людям, которые не могут путешествовать вместе, чтобы сохранить тайну.
- Соус Биг-Маку делают на основе майонеза с добавлением паприки для цвета и вкуса.
В мире есть много тайн, которые так или иначе стремятся раскрыть. Среди них есть и тайные рецепты, которые строго охраняются.
Самым защищенным таким рецептом считаются составляющие Кока-колы. Об этом пишет Википедия.
Что известно об этом рецепте?
Изобретатель рецепта культового напитка Джон Пембертон перед смертью 1888 года успел рассказать секрет примерно 4 людям.
В 1891 году Аса Кендлер приобрел права на формулу кока-колы у наследников ее создателя Джона Пембертона. Впоследствии Кендлер основал компанию Coca-Cola. С тех пор рецепт оберегается строгой коммерческой тайной. Точные ингредиенты Кока-колы и их пропорции неизвестны.
Компания настаивает, что несмотря на то, что появлялось много рецептов, претендующих на подлинность, настоящая формула тщательно охраняется.
Сейчас рецепт Кока-колы известен двум людям. Они не могут летать одним самолетом и вместе путешествовать. Когда один из них умрет, другой должен выбрать преемника и передать ему тайну.
Для того, чтобы сохранить эту тайну, ингредиенты доставляют без маркировки. Товары доставляют анонимно. Такая секретность также является частью маркетинговой стратегии компании.
Был ли в Кока-коле кокаин?
Издание Business View пишет, что в первом варианте напитка действительно был кокаин. Точнее говорится о добавлении экстракта листьев коки.
В то время это было обычным делом. В 1859 году кокаин можно было встретить в составе различных напитков. Кроме этого, логотип разработали еще в 1891 году и с тех пор он не менялся. Это беспрецендентный пример постоянства и преданности традициям.
Рецепт биг-мака
- В МакДональдзе много различных позиций в меню, поэтому каждый сможет найти там что-то для себя. В то же время есть бургер, который занимает почетное место среди этих блюд – Биг-Мак.
- Майк Харач рассказал, какие ингредиенты входят в этот соус. Он также объяснил, почему он имеет именно такой цвет. Вероятно, многим кажется, что он сделан на основе кетчупа, однако это совсем не так. На самом же деле его делают на основе майонеза.
- Соус имеет такой цвет потому, что к нему также добавляют совсем немного паприки для усиления вкуса и как раз для окраски. Важно также, что все эти ингредиенты нужно смешать и оставить настояться минимум на полчаса, чтобы соус стал густым.