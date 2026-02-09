Самым защищенным таким рецептом считаются составляющие Кока-колы. Об этом пишет Википедия.

Что известно об этом рецепте?

Изобретатель рецепта культового напитка Джон Пембертон перед смертью 1888 года успел рассказать секрет примерно 4 людям.

В 1891 году Аса Кендлер приобрел права на формулу кока-колы у наследников ее создателя Джона Пембертона. Впоследствии Кендлер основал компанию Coca-Cola. С тех пор рецепт оберегается строгой коммерческой тайной. Точные ингредиенты Кока-колы и их пропорции неизвестны.



Рецепт строго защищают / Фото Pexels

Компания настаивает, что несмотря на то, что появлялось много рецептов, претендующих на подлинность, настоящая формула тщательно охраняется.

Сейчас рецепт Кока-колы известен двум людям. Они не могут летать одним самолетом и вместе путешествовать. Когда один из них умрет, другой должен выбрать преемника и передать ему тайну.

Для того, чтобы сохранить эту тайну, ингредиенты доставляют без маркировки. Товары доставляют анонимно. Такая секретность также является частью маркетинговой стратегии компании.

Был ли в Кока-коле кокаин?

Издание Business View пишет, что в первом варианте напитка действительно был кокаин. Точнее говорится о добавлении экстракта листьев коки.

В то время это было обычным делом. В 1859 году кокаин можно было встретить в составе различных напитков. Кроме этого, логотип разработали еще в 1891 году и с тех пор он не менялся. Это беспрецендентный пример постоянства и преданности традициям.

