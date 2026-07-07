Самые страшные бьюти-тренды в истории: зачем женщины специально травили себя

В XIX – в начале XX века ради красоты женщины были готовы на то, что сегодня кажется немыслимым. Тогда эти треш-средства рекламировали как настоящий эликсир молодости, хотя на самом деле они медленно, а порой и стремительно разрушали организм.

В материале музея "Molly Brown House Museum" рассказывается о жутких косметических практиках прошлого, которые в прямом смысле слова заводили людей в могилу.

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Эталон красоты – "смерть от туберкулеза"

В те времена в тренде были два основных стиля макияжа: "Английская роза" и "Накрашенная леди".

Главной целью женщин было достижение максимальной бледности, что свидетельствовало о высоком статусе и отсутствии необходимости работать под солнцем.

Из-за этого общество идеализировало внешность людей, страдавших от туберкулеза. Желаемый образ женщины включал в себя водянистые глаза, полупрозрачную кожу и вид "умирающего в агонии".

Современное воссоздание популярного викторианского макияжа / Shutterstock

Капли от слепоты и наращивание ресниц под кокаином

Для достижения эффекта "блестящих и водянистых" глаз женщины капали в них белладонну. Эффект держался долго, однако регулярное использование этого растительного яда гарантированно приводило к полной слепоте.

На ночь лицо покрывали слоем опиума, утром смывали аммиаком, а редкие брови "лечили" ртутными соединениями.

Французский бренд Tho-Radia выпускал крем с добавлением значительного количества радия, который должен был "осветлять" кожу.

На веки и внутреннюю сторону слизистой оболочки наносили раствор кокаина в качестве анестезии. Затем мастер брал обычную швейную иглу, протянула через нее волосок, вырванный из головы клиентки, и буквально пришивал его к веку.

Мышьяк вместо витаминов

Чрезвычайно популярны были "пластыри для лица с мышьяком", которые свободно продавались в аптеках и через каталоги товаров. Их рекламировали как абсолютно безопасное средство, очищающее кожу.

А в Чехии женщины даже регулярно купались в горячих источниках с высоким содержанием мышьяка, чтобы отбелить все тело.

Последствиями такого "ухода" становились разрушение нервной системы, повреждение почек, облысение, специфические наросты на коже (кератоз), витилиго и преждевременная смерть.

Смертоносные платья и обои

Опасность подстерегала женщин не только у туалетного столика, но и в гардеробе или собственной спальне. Настоящим хитом эпохи стал яркий изумрудно-зеленый цвет. Секрет его насыщенности кролся в смеси меди и триоксида мышьяка.

Популярные изумрудные платья для женщин / Bridgeman Images

Этим пигментом красили все: от платьев до домашних обоев и искусственных растений. Врачи того времени подсчитали, что пышное бальное платье из такой ткани содержало около 900 зерен мышьяка.

При этом смертельной дозой для взрослого человека являются всего 4 – 5 зерен. Во влажных комнатах, где стены были оклеены зелеными обоями, мышьяк вступал в реакцию с грибком и выделял токсичный газ. Люди буквально засыпали и не просыпались, даже не прикасаясь к стенам.

Самое страшное в том, что викторианцы прекрасно знали о токсичности этих веществ, но сознательно игнорировали опасность ради мимолетной и смертоносной красоты.