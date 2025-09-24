24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске произошло событие, которое окрестили "яичным покушением". Студент швырнул яйцо в тогдашнего премьер-министра Украины и кандидата в президенты Виктора Януковича, от чего тот упал, как от выстрела.

Это событие стало мемом, который до сих пор известен среди украинцев. Больше об этом покушении расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как Янукович "пострадал" от яйца

Виктор Янукович в рамках предвыборной кампании прибыл в город Ивано-Франковск. Когда тогдашний премьер-министр вышел из автобуса, в него швырнули яйцом, но Янукович "переиграл" – сразу упал. От удара о землю его спасли разве что охранники, которые были возле него.

Позже западными медиа пронеслась информация о "покушении" на премьер-министра Украины. В частности тогда медиа писали, что Виктор Янукович оказался в больнице в результате удара "острым" предметом. Тогда команда Януковича заявляла, что кроме яйца полетел еще острый предмет и при падении Янукович ударился головой.

И ролик, который не удалось удалить команде кандидата в президенты, опровергал эти версии – в Януковича летело только яйцо. Полетело оно из толпы, которая встречала его скандированиями: "Ющенко!"

Кто бросил яйцо в Януковича?

Швырнул яйцо в премьер-министра 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк. Как отмечает издание "Главком", только спустя почти 20 лет после инцидента Романюк сказал, что если бы тогда на президентских выборах таки победил Виктор Янукович, он бы оказался в тюрьме за "яичное покушение". Тогда студент прогулял пару и решил с помощью яиц протестовать против принудительной встречи с кандидатом в президенты.

Романюка после инцидента задержали, однако позже – отпустили.



Дмитрий Романюк – тот, кто швырнул яйцо в Януковича / Фото Ивано-Франковской ОГА

В 2015 году Дмитрий Романюк стал кандидатом экономических наук. В целом мужчина строит карьеру государственного служащего – работал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА, а впоследствии даже присоединился к команде Офиса Президента на должность Главного специалиста.

