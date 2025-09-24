Это событие стало мемом, который до сих пор известен среди украинцев. Больше об этом покушении расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как Янукович "пострадал" от яйца

Виктор Янукович в рамках предвыборной кампании прибыл в город Ивано-Франковск. Когда тогдашний премьер-министр вышел из автобуса, в него швырнули яйцом, но Янукович "переиграл" – сразу упал. От удара о землю его спасли разве что охранники, которые были возле него.

Позже западными медиа пронеслась информация о "покушении" на премьер-министра Украины. В частности тогда медиа писали, что Виктор Янукович оказался в больнице в результате удара "острым" предметом. Тогда команда Януковича заявляла, что кроме яйца полетел еще острый предмет и при падении Янукович ударился головой.

И ролик, который не удалось удалить команде кандидата в президенты, опровергал эти версии – в Януковича летело только яйцо. Полетело оно из толпы, которая встречала его скандированиями: "Ющенко!"

Кто бросил яйцо в Януковича?

Швырнул яйцо в премьер-министра 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк. Как отмечает издание "Главком", только спустя почти 20 лет после инцидента Романюк сказал, что если бы тогда на президентских выборах таки победил Виктор Янукович, он бы оказался в тюрьме за "яичное покушение". Тогда студент прогулял пару и решил с помощью яиц протестовать против принудительной встречи с кандидатом в президенты.

Романюка после инцидента задержали, однако позже – отпустили.



Дмитрий Романюк – тот, кто швырнул яйцо в Януковича / Фото Ивано-Франковской ОГА

В 2015 году Дмитрий Романюк стал кандидатом экономических наук. В целом мужчина строит карьеру государственного служащего – работал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА, а впоследствии даже присоединился к команде Офиса Президента на должность Главного специалиста.

Как "яичное покушение" стало частью культуры?