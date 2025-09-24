Это событие стало мемом, который до сих пор известен среди украинцев. Больше об этом покушении расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Как Янукович "пострадал" от яйца
Виктор Янукович в рамках предвыборной кампании прибыл в город Ивано-Франковск. Когда тогдашний премьер-министр вышел из автобуса, в него швырнули яйцом, но Янукович "переиграл" – сразу упал. От удара о землю его спасли разве что охранники, которые были возле него.
Позже западными медиа пронеслась информация о "покушении" на премьер-министра Украины. В частности тогда медиа писали, что Виктор Янукович оказался в больнице в результате удара "острым" предметом. Тогда команда Януковича заявляла, что кроме яйца полетел еще острый предмет и при падении Янукович ударился головой.
И ролик, который не удалось удалить команде кандидата в президенты, опровергал эти версии – в Януковича летело только яйцо. Полетело оно из толпы, которая встречала его скандированиями: "Ющенко!"
Кто бросил яйцо в Януковича?
Швырнул яйцо в премьер-министра 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк. Как отмечает издание "Главком", только спустя почти 20 лет после инцидента Романюк сказал, что если бы тогда на президентских выборах таки победил Виктор Янукович, он бы оказался в тюрьме за "яичное покушение". Тогда студент прогулял пару и решил с помощью яиц протестовать против принудительной встречи с кандидатом в президенты.
Романюка после инцидента задержали, однако позже – отпустили.
В 2015 году Дмитрий Романюк стал кандидатом экономических наук. В целом мужчина строит карьеру государственного служащего – работал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА, а впоследствии даже присоединился к команде Офиса Президента на должность Главного специалиста.
Как "яичное покушение" стало частью культуры?
- Инцидент с яйцом в Ивано-Франковске стал поводом для шуток для оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко и его команды и вообще закрепился в обществе как мем.
- Этот эпизод настолько стал частью культуры, что его воспроизводили в различных формах. Одна из самых популярных – flash-видеоигра "Хамское яичко", где каждый себя может фактически попробовать в роли Дмитрия Романюка.