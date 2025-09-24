Ця подія стала мемом, який досі відомий серед українців. Більше про цей замах розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Цікаво Секретні бункери та сховища у товщі землі над станцією: чому "Арсенальну" збудували так глибоко

Як Янукович "постраждав" від яйця

Віктор Янукович у межах передвиборчої кампанії прибув до міста Івано-Франківськ. Коли тодішній прем'єр-міністр вийшов з автобуса, у нього жбурнули яйцем, але Янукович "переграв" – одразу впав. Від удару об землю його врятували хіба що охоронці, котрі були біля нього.

Пізніше західними медіа пронеслася інформація про "замах" на прем'єр-міністра України. Зокрема тоді медіа писали, що Віктор Янукович опинився у лікарні внаслідок удару "гострим" предметом. Тоді команда Януковича заявляла, що крім яйця полетів ще гострий предмет і при падінні Янукович вдарився головою.

Та ролик, який не вдалося видалити команді кандидата в президенти, спростовував ці версії – у Януковича летіло тільки яйце. Полетіло воно з натовпу, який зустрічав його скандуваннями: "Ющенко!"

"Яєчний замах" на Януковича: дивіться відео: дивіться відео

Хто кинув яйце в Януковича?

Жбурнув яйце в прем'єр-міністра 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк. Як зазначає видання "Главком", лише через майже 20 років після інциденту Романюк сказав, що якби тоді на президентських виборах таки переміг Віктор Янукович, він би опинився у в'язниці за "яєчний замах". Тоді студент прогуляв пару та вирішив за допомогою яєць протестувати проти примусової зустрічі з кандидатом у президенти.

Романюка після інциденту затримали, проте пізніше – відпустили.



Дмитро Романюк – той, хто жбурнув яйце у Януковича / Фото Івано-Франківської ОДА

У 2015 році Дмитро Романюк став кандидатом економічних наук. Загалом чоловік будує кар'єру державного службовця – працював заступником голови Івано-Франківської ОДА, а згодом навіть долучився до команди Офісу Президента на посаду Головного спеціаліста.

Як "яєчний замах" став частиною культури?