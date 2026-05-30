Рексы из украинских степей: действительно ли Ямная культура стала прародителями современного мира

В 2025 году очень авторитетное и влиятельное издание The Wall Street Journal неожиданно обратило внимание на новости украинской археологии и опубликовало статью с сенсационным заголовком The Ancient Horsemen Who Created the Modern World то есть "Древние всадники, которые создали современный мир".

Автор статьи, политический корреспондент издания Боян Панчевски, опираясь на новые исследования ДНК ученых из Гарварда, утверждал, что 50% современного человечества происходит из Украины, а благодарить за это надо так называемую ямную археологическую культуру.

Не то, чтобы украинцы об этом факте не догадывались раньше, но публикация в WSJ (она под замком, но мы прочитали ее за вас) в очередной раз привлекла большое внимание к истории нашей родины и людей, которые ее населяли. 24 Канал благодарит американских коллег за это промо и рассказывает, что сейчас точно известно о ямной культуре, а что остается предположениями и гипотезами.

Что такое ямная культура и как эти люди себя называли?

Неизвестно, как эти люди себя называли. Такое название дали ученые в начале 20 века. Первым ямную археологическую культуру выделил известный археолог Василий Городцов, на материалах, раскопанных в 1901 – 1903 годах на Северском Донце (ныне часть Донецкой и Луганской областей).

Название культура получила от специфического способа погребения – умерших хоронили в позе эмбриона на боку в глубокой яме, над которой насыпали большой курган, что для того времени и тех мест было большой новацией.



Могилы Ямной культуры Ямна, обнаружены во время раскопок / фото Bianca Preda-Balancia, Helsinki, WSJ

Ямная культура датируется 3600 – 2300 годами до нашей эры. Это конец медно-каменного века и начало эпохи бронзы. Это были полукочевники, которые занимались скотоводством и немного земледелием. Они одними из первых начали использовали лошадей для верховой езды, а также масштабировали другую прорывную технологию того времени – колесо.

Был ли это один народ?

Ученые так не считают и предпочитают осторожную формулировку "племена ямной культуры" или "ямная культурно-историческая общность". "Народ" – это термин, применяемый в науке для более поздних времен, а нация – еще более поздних.

По мнению исследователей, "ямщиков" объединял один культ (специфические захоронения в ямах и специальные обряды с посыпанием охрой, пожертвованиями и сопроводительными материалами для потусторонней жизни умершего), а также мировоззрение.

В материальной культуре – это специфическая керамика (царица археологии) и использование колесных повозок, в которые запрягали волов.

Откуда Ямная культура взялась и куда делась

Долго считалось, что эта культура не автохтонная, а пришла. Истоки "ямников" видели где-то в бассейне Волги и Урала.

Современные исследования этот тезис опровергают и прямо указывают на Среднестоговскую культуру и отмечают роль в формировании "ямщиков" именно территории, отмечая фактор фронтира как как открытой социальной системы.

Сейчас установлено, что прямыми предшественниками "ямщиков" были племена Среднестоговской археологической культуры. Они жили на территории от Днепра до Дона. Эта народность была синхронна Трипольской культуре и, как считается, позаимствовала у нее земледелие.

Также генетические исследования, которые вышли на качественно новый уровень в последние годы, фиксируют большое влияние на ямников пришельцев из Малой Азии, Ирана и Кавказа. Этот синтез и создал отдельную культуру, существовавшую более 1000 лет.



Ареал распространения ямной культуры / инфографика Викимедиа

Ученые говорят, что "ямники" не были однородными, но они объединились вокруг общих религиозных представлений, которые стали господствующими в то время. И именно этот фактор мог вызвать такое активное их распространение на очень значительной территории.

Ямная культура застала "финал" Триполья, но хорошо их контакты не изучены, однако, исследователи уверены, что они были. Предполагают, что эти связи отражены в Усатовской культуре (на территории Одесской области и Молдовы), которая гибридно вобрала в себя черты и земледельцев, и степняков-скотоводов.

Заметим, что современные исследования не изображают земледельцев как однозначных жертв кочевников, потому что и сами были неплохо вооружены. Предполагают, что главным оружием степняков была идеология, точнее – религия.

Агрессивные доминаторы или мудрые экуменисты?

Традиционно считается, что "ямники" – это были очень воинственные люди. Лошади и металлическое оружие дали этим смельчакам выдающееся преимущество над другими соседями. А климатические изменения, которые вели к упадку того же Триполья, но привело к расцвету скотоводов-степняков, сделали ямную культуру очень успешной, позволив распространиться из степей Донбасса далеко на восток и запад. Сейчас ямные памятники фиксируют кроме Украины и России также на Балканах, в Малой Азии и на Кавказе.

Долгое время среди ученых господствовало представление, что это была экспансия и силовые акции. Их последствиями были:

захват новых территорий;

вытеснение и замена мужского населения, с замещением генетики;

формирование новых культур во главе с завоевателями.

Ныне же набирает силу другая гипотеза, которая также вполне имеет право на жизнь. Согласно ей, основной целью “ямников” была не война и захват новых земель, а бизнес и они стали одними из пионеров дальней торговли в мире.

Сообщение от исторического паблика Ї-мапа о Ямной культуре с изложением одной из версий ее успеха собрал за несколько дней тысячу лайков, однако админы взяли для иллюстрации типичного "ямщика" мужчину из Западного Казахстана, который в широком смысле принадлежал к "Ямной культуре", но был ее локальным вариантом, с ощутимым влиянием восточных степняков Энеолита и древних жителей Западной Сибири. Это еще одно подтверждение, что "Ямная культура" не была однородной энически, а объединяла разные роды и племена по другим признакам

Но успех такой "экспансии" мог был достигнут не только благодаря торговле.

Язык распространения религиозных взглядов и мировоззрения. Для этого, как доказывает история, например, Христианства, не обязательного всех убивать. На такой путь развития указывает археология, которая фиксирует один тип захоронения (в ямах) на большой территории, но видит и существенные различия в материальной культуре, в частности – керамике, ножах и украшениях. При этом не показывает следы тотального геноцида.

У сторонников этой теории есть объяснение и для неоспоримого факта генетической однородности. Они считают, что виноваты в этом не “ямщики” и ее "агрессия", а генетическое родство между этой людностью в более раннее время – медно-каменный век или энеолит.

По воле богов

К сожалению, из-за отсутствия письменных источников мы ничего не знаем об этом и имеем только более поздние отголоски. Историки говорят, что главным у "ямников" мог быть бог-мужчина (вместо женщин в неолитических и ранних земледельческих культах), его отождествляли с молнией, главным атрибутом этого божества был топор, с помощью которого он побеждал своего главного врага – змея.

Если вы дочитали до этого места и увидели параллели с ведическими, скандинавскими, славянскими и древнегреческими мифологическими системами, то не ошиблись. Все они - наследники мировоззрения, впервые сформировавшегося на востоке современной Украины. По крайней мере, так говорит одна из основных научных гипотез.

Что дальше?

На смену Ямной пришла другая курганная археологическая культура, которую исследователи называют Катакомбной из-за более сложного погребального обряда. Именно "катакомбников" считают легендарными ариями, которые из украинской лесостепи расселились дальше в Центральную Азию, Кавказ, Малую Азию, Индию, на Балканы и далее в Европу.

Путь экспансии "ариев" с точки зрения археологии / инфографика – Викимедиа

Долгое время это была лишь версия, которая много лет продуцировала многочисленные споры. Наиболее четко и основательно ее сформировала американская исследовательница литовского происхождения Мария Гимбутас. Она объединила данные археологии и лингвистики и представила картину больших захватнических походов. Ее гипотезы были объединены в так называемые "Курганную теорию".

Современные историки развили идеи Гимбутас, но отмечают, у "ямников" был и другой европейский наследник - так называемая культура шнуровой керамики. Это будущие славяне, германцы, балты, кельты и другие народы Европы (но эта генеза длилась тысячелетия).

Таким образом, именно ямная культура может быть единственным общим предком для совершенно разных народов, что 5000 лет назад разделились и пошли своим путем, но сохранили немало общего.

И именно об этом написали The Wall Street Journal?

Так, журналисты пересказывают результаты большого исследования в ведущем научном журнале Nature. Большая группа ученых, среди которых были и украинцы, проанализировали ДНК древних людей из нескольких захоронений, в частности, на территории Херсонской области.

Исследование не ограничивалось только временем ямной культуры, а касалось также ранних и более поздних времен. Выводы ученых также громкие, но не такие сенсационные как в The Wall Street Journal.

Похоже, над ними хорошо поработал опытный редактор. И так вместо "могла быть" появилось "была". На самом деле ученые прямо не утверждают, что 50% современного человечества происходит из Украины, а указывают, что для таких выводов у них пока очень мало материала. Поэтому нужны новые исследования, которые могут или подтвердить эту гипотезу, или опровергнуть.

Также следует понимать, что тот факт, что сейчас половина людей говорят на языках индоевропейской семьи не является генетическим фактором. Это совсем другое. Пример распространения английского языка как языка универсального общения, а до того французского, а до того – латыни, тому яркий пример.

К тому же, развитие биологии только недавно дошло до той точки, когда есть возможность исследовать вопрос специфических генетических различий между древними людьми. Это у блогеров в соцсетях и на форумах царит полная ясность относительно гаплогрупп и геномов, зато у ученых впереди еще очень много работы. Для нее нужны большие деньги, а их можно получить только привлекая внимание. В частности, и публикациями с громкими заголовками в топовых изданиях об обнаруженных в степях Украины прародителях.

Так или иначе, стоит поблагодарить и огласку и внимание к проблеме, что ее привлекли своей сенсационной публикацией коллеги, и работать дальше.