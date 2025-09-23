Бытует мнение, что язык жестов является универсальным и понятным для всех в мире. На самом деле каждая страна имеет собственный язык жестов, а иногда даже несколько, и они могут кардинально отличаться друг от друга.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал переводчик жестового языка Игорь Шавро.

Сколько языков жестов существует в мире?

Шавро рассказал, что сегодня в мире насчитывается более 300 различных жестовых языков, которыми пользуются более 70 миллионов человек. Он отметил, что каждая страна обычно имеет собственный национальный язык жестов, а иногда даже несколько.

Например, не существует "английского жестового языка", в США, Великобритании и Австралии совсем разные жестовые языки, которые кардинально отличаются друг от друга.

В Украине есть свой национальный Украинский жестовый язык (УЖМ), возникший и начавший развиваться более 200 лет назад с появлением на территории современной Украины первых учебных заведений для глухих, а формирование УЖМ как отдельного языка пришлось на конец XIX – начало XX веков,

– рассказал Шавро.

В мире существуют более 300 жестовых языков / Фото GettyImages

Хотя универсального жестового языка нет, переводчик отмечает, что благодаря тому, что во всех жестовых языках подавляющее большинство жестовых единиц для обозначения предметов, явлений и эмоций являются иконическими, глухим носителям различных жестовых языков значительно проще преодолевать коммуникационные барьеры, чем носителям различных устных языков.

Кто придумал жестовый язык?

Как пишет Украинское общество глухих, жестовые языки являются естественными языками, созданными не отдельными людьми, а целыми сообществами глухих жестоговорящих людей. Они возникали постепенно, в процессе общения нескольких поколений, и, как любые другие языки, постоянно развиваются и меняются.

Как меняют жестовые языки:

исчезают определенные жесты, которые использовались для передачи значения, что сейчас уже является устаревшим и ненужным;

появляются новые жесты, которые обозначают те значения, потребность в которых появилась у жестоговорящих людей лишь недавно;

заимствуются жесты из других жестовых языков.

Какой язык наиболее родственный с украинским?