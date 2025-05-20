В рубрике "Разговор о профессии" 24 Канал пообщался с переводчиком жестового языка Игорем Шавро. Ко Дню переводчика жестового языка, который отмечают 20 мая, он рассказал нам о своем пути к профессии, развеял популярные мифы и дал советы для тех, кто стремится овладеть жестовым языком.

Стоит внимания "Это стиль жизни": фудфотограф рассказала о закулисье профессии и эпических моментах своей работы

Игорь Шавро 28 лет из своих 45 работает переводчиком жестового языка. Сейчас он – переводчик на телеканале Киев24. Несколько лет назад был ведущим программ на Суспильном, а до того – переводчиком и ведущим новостей на канале "Прямой". Родился, вырос, живет и работает в Киеве. У него есть две собаки и две кошки.

Мечта осуществилась лишь через 10 лет

Как правильно называть вашу профессию и что вдохновило вас выбрать ее?

Общепринятое название – "переводчик жестового языка". Не "сурдопереводчик", не "переводчик языка жестов"!

Впервые переводчиков жестового языка я увидел в подростковом возрасте на телевидении. Мне стало интересно – как они так ловко "мотыляют" руками и что это вообще за движения такие? В то время я посещал с мамой собрание одной из религиозных организаций, где осуществлялся перевод для глухих членов, и я больше смотрел на переводчиков и на то, как общаются глухие между собой. Они и взялись меня учить.

За пару лет я уже более-менее умело владел жестовым языком и у меня уже выкристаллизовалась мечта – я хочу быть переводчиком на телевидении. Попал на двухнедельные курсы повышения квалификации, которые летом 1997 года были организованы Украинским обществом глухих (УТОГ) для уже опытных переводчиков, минуя курсы базовой подготовки, и там на меня обратили внимание преподаватели.

Моя мечта работать переводчиком на телевидении осуществилась только через десять лет – в 2007.



Игорь осуществил свою мечту стать переводчиком на телевидении не сразу / Фото, предоставленное Игорем Шавро

Какие навыки или качества самые важные для вашей работы?

Требования к переводчикам жестового языка те же, что и к устным переводчикам, поэтому мы должны, в первую очередь, демонстрировать высокий уровень владения языками перевода – как жестовым, так и словесным. Разве что "устных синхронистов" обычно никто не видит, только слышит, а нас видно – и мы должны это учитывать в своей работе. Потому что если тебе во время перевода захочется почесать нос, то стоит это сделать как можно скорее, – все равно это не пройдет мимо внимания целевой аудитории.

Также переводчик жестового языка не может пренебрегать посторонними звуками или событиями, на которые реагируют те, что слышат. Поэтому если, к примеру, у кого-то зазвонил телефон, кто-то хлопнул дверью, раздается сигнал воздушной тревоги, мы должны в процессе перевода аккуратно об этом отметить.

Когда переводишь голосом глухого или полуглухого человека, который говорит на жестовом языке, важно быть полностью сконцентрированным на нем, потому что если даже на секунду отвести глаза от жестоговорящего спикера, можно пропустить важную информацию и сбиться.

Также важно быть беспристрастным, уметь работать в эмоционально сложных ситуациях, то есть быть стрессоустойчивым, адаптироваться к различным ситуациям и контекстам, быть эмоциональным в процессе перевода – переводчиков с невозмутимым выражением лица воспринимают хуже.

Ну и, конечно, важно уметь отдыхать, ведь это физически, когнитивно и эмоционально изнурительная работа. А также продолжать учиться всю жизнь.



Переводчиков жестового языка, в отличие от "устных синхронистов", все видят / Фото, предоставленное Игорем Шавро

Есть ли в жестовом языке универсальные жесты

Как жестовый язык в Украине отличается от жестовых языков других стран? Есть ли универсальные жесты?

Так же как украинский словесный язык отличается от других словесных языков мира. Сейчас насчитывается более 300 различных жестовых языков, которыми общаются или же носителями которых являются более 70 миллионов человек. Различные страны обычно имеют собственный национальный жестовый язык, уникальный для их региона и культуры, а в некоторых – их может быть два, а то и три. Например, нет "английского жестового языка", а в англоязычных странах, таких как США, Австралия и Великобритания, разные жестовые языки, не похожие друг на друга – Американский (ASL), Австралийский (Auslan) и Британский (BSL) жестовые языки соответственно.

В Украине есть свой национальный Украинский жестовый язык (УЖЯ), который возник и начал развиваться более 200 лет назад с появлением на территории современной Украины первых учебных заведений для глухих, а формирование УЖЯ как отдельного языка пришлось на конец XIX – начало ХХ веков.

Как и в случае со словесным языком, не существует "универсального" жестового языка. Но благодаря тому, что во всех жестовых языках подавляющее большинство жестовых единиц на обозначение предметов, явлений и эмоций являются иконическими, глухие носители разных жестовых языков гораздо легче и быстрее устраняют коммуникационные барьеры между собой, в отличие от носителей разных словесных языков.



Следует понимать, что "универсального" жестового языка не существует / Фото, предоставленное Игорем Шавро

Мифы о переводчиках жестового языка

Какие стереотипы о переводчиках жестового языка вы бы хотели развенчать?

В первую очередь, пожалуй, то, что владение жестовым языком не делает автоматически из человека переводчика. На бытовом уровне и там, где нет требований к качеству перевода, возможно, этого и будет достаточно, но для овладения профессиональными компетентностями надо пройти длительную профессиональную подготовку, чтобы не только знать об их существовании, но и научиться их применять на практике.

Не у всех переводчиков глухие или полуглухие родители, а значит не все владеют жестовым языком с детства. И это не является показателем профессионализма. Есть несколько сравнительных исследований, согласно которым переводчики, пришедшие в профессию в сознательном возрасте, совершеннее ориентируются в профессиональных стандартах и тщательнее их придерживаются, чем те, кто стал переводчиком "с детства".

Переводчики жестового языка не являются "универсальными солдатами", поэтому стоит приглашать переводчика, компетентного в конкретной области. Для перевода, скажем, экономического форума не надо быть экономистом, но владеть специализированной терминологией переводчик должен.

Для перевода длительного мероприятия одного переводчика недостаточно. В зависимости от интенсивности и сложности понадобится минимум двое, а то и трое переводчиков, которые будут сменять друг друга каждые полчаса.

Переводчики жестового языка не являются специалистами считывания с губ.

Черный – не единственный цвет одежды переводчика, есть тьма-тьмущая других темных цветов и оттенков для нашего гардероба. Важно не то, во что одет переводчик, хотя мы и должны придерживаться определенных стандартов дрескода, а то, насколько качественно он переводит.

Что бы вы посоветовали тем, кто хочет начать изучать жестовый язык?

Осознайте, что это будет длительный процесс, потому что это не только другой язык, но и другие способы передачи и восприятия информации. Легче всего будет научиться показывать жесты (овладение мелкой моторикой пальцев рук, это как учиться игре на пианино), тогда составлять их в предложения так, чтобы один жест переходил в другой. Но труднее всего будет научиться воспринимать жесторечевую информацию глазами и интерпретировать ее в слова.

Проверяйте тех, у кого вы решили обучаться жестовому языку, на компетентность. В сети полно различных курсов и предложений по изучению жестового языка, но отчасти наталкиваешься на псевдоучителей, которые владеют жестовым языком на базовом или чуть более высоком уровне – и то с грубыми ошибками в воспроизведении жестовых единиц, а популярными являются только из-за своей медийности.



Игорь Шавро рекомендует не думать об ошибках при изучении жестового языка / Фото, предоставленное Игорем Шавро

Не бойтесь общаться с глухими людьми и не думайте об ошибках, ведь вы только учитесь, никто вас за них не будет осуждать. А сам факт того, что вы пытаетесь общаться с глухими на их языке будет воспринят ими положительно и будет побуждать их к продолжению диалога.

Это интересно "Сейчас кандидат выбирает компанию, а не наоборот": полезное интервью с рекрутером ТРК "Люкс"

И напоследок. Есть ли у вас любимая история из вашей работы, которую вы время от времени вспоминаете?

За почти 30 лет работы историй было множество, некоторые из них вспоминать не хочется, и, если честно, именно их я и не помню или стараюсь забыть как страшный сон.

Впрочем, я горжусь тем, что сделал весомый вклад в историю становления профессии переводчика жестового языка в Украине. В 2008 году я был одним из инициаторов создания первого в то время профессионального союза – Совета переводчиков жестового языка города Киева. А уже через год именно по инициативе членов Совета был введен День переводчика жестового языка в Украине 20 мая.

Также был разработан и был внедрен Кодекс профессионального поведения переводчика жестового языка, что в корне менял принципы профессиональной деятельности переводчиков и отношение к ним, вводил европейские и мировые стандарты профессии, которые действуют до сих пор (хотя и не все их придерживаются).