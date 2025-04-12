В новой части рубрики "Вы стеснялись – мы спросили" журналисты 24 Канала пообщались с ведущей радио. На этот раз о факапах, шутках, вдохновении, а также рабочих буднях рассказала неизменная ведущая вечернего шоу "16+" на "Люкс ФМ" Диана Луцишин.

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Как это – быть ведущей на радио

Мы уверены, что каждый эфир – это маленькое приключение, и бывают моменты, когда все идет совсем не по плану. Какая самая забавная ситуация случилась с тобой во время эфира, когда все пошло не так?

Ой, да чего только не было: и включенные микрофоны, и перепутанные файлы, и закашлялась, и чихнула. Но это на самом деле обыденные вещи на радио. Когда-то Арсена Авакова назвала "аСРеном" в эфире. Или еще было такое: записывала комментарий городского главы Львова – какое-то очень важное событие произошло, мы еле вызвонили... дозвонились, поговорили! Но ... я не нажала rec, и в эфир не вышло ничего.

А еще в эфире на скорость ели яйца (это был пасхальный период, не подумайте ничего плохого). Подавилась так, что пол эфира не то что говорить – дышать не могла. Слезы текли рекой просто. Не работа – а сплошной стресс.

Ничто не может работать безупречно. Даже техника. Расскажи, как ты реагируешь и "сохраняешь лицо" во время конфузов в прямом эфире?

Я работаю в вечернем шоу. Это развлекательный формат, здесь легче. У нас живой разговор, шутки, сленг, бывают лажи. Так и говорим: "Уважаемые слушатели, извините, заговорилась" или "Кнопки перепутала". Переводишь все в шутку – и работаешь дальше. Другое дело, когда ты новостной диктор – там все должно быть четко. Хотя на самом деле и там мир не упадет, если ты заговоришься.



Диана Луцишин в студии / Фото, предоставленное 24 Каналу

Едва ли не каждый, даже опытный артист, выходя на сцену, может волноваться. Прямой эфир – это тоже сцена, хоть и обустроенная в комфортной и уютной студии. Волнуешься ли ты сейчас перед прямыми эфирами?

Уже нет. Уверенность в эфире и в собственном голосе приходит с опытом. В радийной студии очень комфортно, мы там в своей "норке". Ты говоришь на многотысячную аудиторию, но тебя никто не видит. Ты уверен в своих словах, мыслях и знании техники. Во время эфира мы сами управляем студийным пультом, то это получается будто езда на механике: и кнопки контролировать надо, и голову, и рот – чтобы глупостей не наговорить.

Можешь ли ты дать совет нашим читателям, как успокоиться перед важным выступлением на публике? Что лично тебе помогает?

Я просто открываю рот, а дальше – как в тумане... Говорят, побороть волнение помогает, если представить свою аудиторию голой. И тогда понимаешь, что эти люди такие же, как и ты. Единственное, чего точно не советую, – это 50 граммов "для храбрости". Это храбрости не придаст, а язык может запутать.

Как проживать эмоции и оставаться на позитиве

Сейчас события в нашей стране развиваются молниеносно быстро. И не всегда удается контролировать эмоции. Бывало ли у тебя такое, когда ты плакала в эфире?

Конечно, мы живые люди. И, как по мне, это абсолютно нормально. Ты вместе со слушателем в эфире переживаешь именно ту эмоцию, которая появилась в моменте. К счастью, прошли те времена, когда ведущие на радио или ТВ (дикторы, как когда-то говорили) должны были быть машинами. Поэтому эмоции – это вполне ок. Главное – вовремя остановиться. Это должна быть эмоция, а не рыдания.

Ты – ведущая развлекательного шоу. Твой голос – то, что дает заряд энергии и позитива твоим слушателям. Не трудно ли всегда быть такой "зажигалкой"?

И да, и нет. Тот факт, что ты можешь быть для кого-то лучиком, кого-то рассмешить после тяжелого рабочего дня – это супер мотивирует и, по сути, доказывает, что ты все делаешь правильно. Но момент неудачного настроения или выгорания у ведущих никто не отменял. Часто мы – депрессивные затянутые "тошноты". Много эмоций отдаешь и не всегда получаешь их обратно. Но это твоя работа. Ты либо принимаешь это, либо уходишь.

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Что любит и не любит ведущая на радио

Есть что-то, что ты категорически не любишь делать в своей работе?

Не люблю рекламу, как и все слушатели. Чем больше рекламы – тем меньше времени для разговоров в эфире. И ненавижу просто, когда просят сказать тост: "Потому что ты же на радио работаешь". За это могла бы убить (смеется – 24 Канал).

Понятное дело, что тебя не раз просили передать привет во время эфира. А что самое странное просили сказать или пожелать?

Есть у нас рубрика, когда слушатели пишут о тянучках на дорогах. И один человек писал с матом, не сдерживался. Я все понимаю – сама за рулем могу "загнуть", но он возмущался, что в эфире мы неточно передали его сообщение, и требовал зачитать дословно. Но было и приятное: женщина ехала в роддом и просила сказать об этом в эфире, потому что знала, что ее родные нас слушают – и узнают от нас, что "время пришло".

А как ты разгружаешься после эфиров? Ты готова говорить в режиме 24 на 7?

Только работая на радио, я поняла, что я – интроверт. Мне хорошо быть в одиночестве, в тишине и молчать. Такая роскошь случается нечасто, поэтому прогулки с собакой – это мой главный антидепрессант и заряд. Но в материале можете написать, что это спорт, духовные практики и правильное питание, конечно.



Диана со своей собакой / Фото из инстаграма dianalutsyshyn

Мы знаем, что раньше ты была ведущей утреннего эфира. Сколько литров кофе нужно было в себя влить, чтобы не заснуть за пультом?

А кто сказал, что дело в кофе? Нас часто спрашивали: "А что вы курите?" – и в этом где-то была логика. Утренний эфир – это очень драйвовое приключение, которое на всю жизнь учит "включаться" при любых обстоятельствах: после вечеринки, без сна, с похмелья, в болезни или перед поездом. Это настоящая школа жизни – иначе не скажешь. Без любви к своему делу долго там не продержишься.

Ведущей на радио не нужно часами делать макияж и выбирать образ для выхода на работу, не так ли? Скажи, это было одной из причин, почему ты пошла именно на радио, а не, например, на телевидение?

Это была основная и единственная причина. А на самом деле – соцсети все изменили. Если когда-то ты действительно сидел в своей ракушке и тебя никто не видел, то сейчас соцсети – это часть твоей работы. Поэтому как минимум голову надо мыть регулярно.

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