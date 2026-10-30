Отдыхающие обожают это озеро во Львовской области, но мало кто знает, что скрывается под водой

Во Львовской области есть водоем, который привлекает отдыхающих своими пейзажами и огромными размерами. Трудно поверить, но когда-то вместо голубой воды здесь была гигантская промышленная воронка, а на ее дне добывали полезные ископаемые. Речь идет о Яворовском озере, которое образовалось на месте бывшего серного карьера.

Еще во второй половине XX века Яворовщина стала одним из важных центров добычи самородной серы. Здесь открытым способом разрабатывали большие залежи этого полезного ископаемого. Для этого создали масштабный карьер, а рядом с промышленным комплексом построили город Новояворовск, пишет 24 Канал.

Как огромный карьер превратился в озеро

После распада Советского Союза и остановки работы промышленных предприятий добычу серы постепенно прекратили. Перед местными властями встала непростая задача – что делать с огромной территорией, оставшейся после работы предприятия.

В конце концов решили не засыпать карьер, а превратить его в водоем. Для этого изменили русло реки Шкло и направили ее воды в огромный котлован.

Процесс затопления начался в 2002 году. К нему также присоединились подземные воды и осадки. К 2006 году водоем уже достиг запланированного уровня, а впоследствии река Шкло вернулась в свое русло. Так на месте промышленной воронки образовалось Яворовское озеро.

Каким является Яворовское озеро сегодня

Масштабы водоема действительно впечатляют. Площадь его водного зеркала составляет около 694 гектаров, а максимальная глубина достигает 84 метров. Объем воды оценивается почти в 198 миллионов кубических метров.

Еще на начальном этапе создания водоема его рассматривали как будущую рекреационную зону для жителей Львовской области. Вокруг озера планировали обустроить места для отдыха, а само озеро должно было стать популярным местом для досуга.

Впрочем, за красивыми пейзажами скрывается не совсем обычная история. Яворовское озеро – это не природный водоем, а результат масштабных изменений ландшафта после десятилетий промышленной добычи.

К тому же его вода имеет сложный химический состав: ученые фиксировали наличие сероводорода в глубоких слоях. Поэтому перед купанием важно учитывать официальные ограничения и текущее состояние воды.