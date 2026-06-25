Его менеджер десятилетиями скрывал правду: почему Элвис Пресли не выступал за пределами США

Элвис Пресли был одним из самых известных музыкантов мира, но за всю свою карьеру так и не отправился в полноценное зарубежное турне. За этим странным решением стояла не прихоть "Короля рок-н-ролла", а тайна его менеджера, которую тот скрывал десятилетиями.

О том, почему менеджер Пресли был против того, чтобы артист выступал за пределами США, пишет Far Out Magazine.

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Пресли никогда не проводил мировых турне

При жизни Элвис Пресли почти не выезжал за пределы США. Из более чем 1 600 концертов как минимум в 240 городах только пять состоялись в Канаде. В 1957 году, на пике популярности, Пресли дал концерты в Торонто, Оттаве и Ванкувере.

Это выглядит довольно необычно, ведь пока другие рок-звезды уже покоряли мировые сцены, Пресли оставался артистом, выступавшим исключительно в США. Причина кролась во влиянии его менеджера – Тома Паркера.

Именно он руководил карьерой Пресли от первых успехов до самой смерти певца в 1977 году, а впоследствии также занимался управлением его наследством. Паркер также позволил себе скрыть своё происхождение.

Элвис Пресли / Архивная фотография

Он утверждал, что родился в Западной Вирджинии, в юности сбежал из дома, чтобы присоединиться к цирку, а позже служил в армии. Впоследствии опыт работы рекламным агентом на передвижных ярмарках превратил Паркера в талантливого промоутера. В 1948 году за помощь в предвыборной кампании губернатора Луизианы Джимми Дэвиса он даже получил почетное звание "полковника".

Впрочем, прошлое Паркера вызывало немало вопросов. Документов, подтверждающих его происхождение, практически не существовало, а сам он всячески избегал зарубежных поездок. Даже когда Пресли находился в Германии на службе в армии США, менеджер отправлял к нему своих представителей. Любые предложения о международных гастролях он отклонял, даже если речь шла о многомиллионных сделках.

Почему менеджер Пресли боялся покидать США?

Лишь в 1960-х годах правда начала выходить на свет. Впоследствии стало известно, что Том Паркер родился в 1909 году в нидерландском городе Бреда под именем Андреас Корнелис ван Куйк. Он не раз пытался попасть в США, прежде чем нелегально поселился там в 1929 году и взял новое имя. Несмотря на десятилетия жизни в Америке, официального гражданства он так и не получил.

Из-за менеджера Пресли не проводил мировых турне / Архивное фото

Именно этот сомнительный миграционный статус многие исследователи считают главной причиной того, что Пресли практически не выступал за рубежом. Опасаясь проблем с законом, Паркер предпочитал не покидать территорию США и фактически не позволял этого певцу.

Даже канадские гастроли стали возможны лишь потому, что в то время пересечь границу можно было свободно без паспорта и с минимальным пакетом документов. Такая изоляция в конечном итоге негативно повлияла на карьеру Пресли и стала одной из причин его творческого застоя в последние годы жизни.