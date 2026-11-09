Мало кто знает, что "Энеиду" напечатали без разрешения Котляревского: как автор наказал издателя

Знаменитая "Энеида" Ивана Котляревского впервые увидела свет без ведома самого автора. В 1798 году в Петербурге напечатали лишь три части произведения, причем писатель даже не получил за это денег.

Котляревскому пришлось не только готовить собственное издание, но и продолжать работу над поэмой. Более того, самовольный издатель впоследствии стал объектом довольно язвительной мести со стороны автора, пишет 24 Канал.

Кто напечатал "Энеиду" без разрешения автора

В конце XVIII века поэма уже распространялась в рукописях и имела немало поклонников. Один из них – конотопский меценат Максим Парпура – получил экземпляр произведения и решил издать его за свой счет.

В 1798 году в Петербурге он вместе с Иосифом Каменецким напечатал первые три части "Энеиды". При этом Котляревский не давал согласия на публикацию и не получил за нее вознаграждения. К тому же текст содержал ошибки, ведь его печатали не с авторского оригинала.

Писатель был настолько недоволен поступком Парпуры, что решил ответить ему прямо в собственном произведении. В третьей части "Энеиды" появился персонаж Мацапура, которого автор отправил в ад за присвоение чужого труда.

Как Котляревский дописывал поэму

После первой публикации писатель продолжил работу над произведением. В 1809 году вышло второе издание "Энеиды", но оно также содержало лишь три части и было напечатано без разрешения автора.

В том же году Котляревский подготовил собственное издание – уже из четырех частей. Он исправил текст и продолжил работу над следующими главами.

В целом писатель посвятил поэме около трех десятилетий жизни. Однако увидеть полную версию произведения при жизни автора читатели так и не смогли. Шесть частей "Энеиды" впервые были напечатаны вместе в 1842 году в Харькове – через четыре года после смерти Котляревского.