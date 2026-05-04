Йоду в "Звездных войнах" должна была сыграть обезьяна: почему идея провалилась

Мало кто знает, но легендарный мастер-джедай Йода мог выглядеть совсем иначе. В фильме "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" его роль сперва хотели отдать обезьяне.

О том, почему это так и не удалось реализовать, рассказывает ScreenRant.

Как обезьяна чуть не сыграла Йоду?

Великого мастера-джедая Йоду сначала планировали показать с помощью обезьяны. Создавая персонажа, Джордж Лукас стремился воплотить образ "неожиданного учителя" – чудаковатого существа, которое герой сперва недооценивает, но которое впоследствии оказывается носителем глубокой мудрости.

Эта история долгое время воспринималась как легенда, поговаривали даже, что животное научили держать палку Йоды.

Впрочем, как отмечает Джонатан Ринзлер в своей книге "The Making of The Empire Strikes Back" опубликованной в 2010 году, замысел оказался непрактичным. По словам одного из членов съемочной группы, обезьяна постоянно снимала бы маску, поэтому идея не имела шансов на успех.

В итоге создатели "Звездных войн" решили использовать куклу. Образ Йоды оживил кукольник и актер озвучивания Фрэнк Оз, который значительно повлиял на характер персонажа. В частности, он изменил манеру речи героя.

Как впоследствии заменили куклу Йоды?

Как пишет Koimoi, дизайн куклы не стал финальным этапом в развитии Йоды. В фильме "Скрытая угроза" Джордж Лукас продолжил эксперименты, несколько обновив вид персонажа.

Впоследствии, с развитием технологий, изменился и сам Йода. В фильмах "Атака клонов" и "Месть ситхов" он уже предстал как полностью цифровой герой. Это позволило Йоде участвовать в масштабных поединках на световых мечах.

Реакция фанатов на такой шаг была неоднозначной. Часть зрителей скучала по классической кукле, однако CGI-версия открыла новые возможности для зрелищной боевой хореографии.

В то же время сцены с участием Йоды, созданные с помощью компьютерной графики, проложили путь для его возвращения в виде куклы в "Последнем джедае", подарив зрителям дозу ностальгии.

Интересно! Имя Йоды тоже могло быть другим. Сначала рассматривали вариант "Баффи", впоследствии – "Минч Йода", прежде чем Лукас остановился на знакомом всем имени.

Почему Йода говорит так странно?

Во время юбилейного показа фильма "Империя наносит ответный удар" создатель "Звездных войн" Джордж Лукас объяснил, почему Йода говорит в необычной манере. По его словам, магистр-джедай должен был быть своеобразным философом истории, поэтому его речь должна была привлекать особое внимание.

Лукас отметил, что обычная речь не заставила бы зрителей внимательно слушать персонажа. Зато странное построение фраз и специфический стиль заставляют людей сосредотачиваться на смысле сказанного.

Особенно это было важно для младшей аудитории, в частности подростков. В результате такая идея сделала Йоду одним из самых узнаваемых персонажей, чью манеру речи часто подражают фанаты.