Получил булаву в 16 лет: кто был самым молодым гетманом Украины

Самым молодым украинским гетманом в истории стал сын одного из самых известных казацких вождей. Булаву он получил в августе 1657 года, когда ему было всего 16 лет.

Однако юноше не удалось удержать власть. Впоследствии он вновь стал гетманом, но его правление пришлось на один из самых сложных периодов в истории Гетманщины, сообщает проект "Этот день в истории".

Кто был самым молодым гетманом в истории Украины

После смерти Богдана Хмельницкого в августе 1657 года казацкая старшина, исполняя его волю, избрала преемником его 16-летнего сына Юрия. Однако уже 4 сентября Рада в Чигирине постановила временно отстранить юношу от власти до достижения им совершеннолетия. Булаву передали генеральному писарю Ивану Выговскому, которого впоследствии утвердили гетманом на Раде в Корсуне 6 ноября.

Однако решение об избрании Выговского не нашло единодушной поддержки среди казацкой старшины. Часть казаков подозревала его в симпатиях к Польше из-за предполагаемого польского происхождения. Недовольство усиливалось и на Запорожской Сечи, где были недовольны сосредоточением власти в руках старшины и введенными гетманом поборами.

Ситуацией воспользовался полтавский полковник Мартин Пушкар, который сам претендовал на булаву. Вместе с кошевым атаманом Яковом Барабашем он обратился в Москву с обвинениями против Выговского, в частности заявляя, что тот предположительно хочет "продать Украину Польше".

В сентябре 1658 года Выговский заключил с Польшей Гадячский договор. Он предусматривал создание Великого княжества Русского на территории Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств как третьей составляющей федерации с Польской короной и Великим княжеством Литовским.

Иван Выговский / Портрет гетмана

Однако этот шаг лишь усилил недовольство гетманом. Несмотря на победу над московским войском в Конотопской битве 8 июля 1659 года, Выговский столкнулся с оппозицией даже среди своих бывших союзников. Часть старшины считала его отставку необходимым условием прекращения внутренней войны.

В сентябре 1659 года у городка Германовка собралась "черная Рада" – казацкое собрание с участием старшины, черни и запорожцев. Выговский пытался убедить присутствующих в преимуществах Гадячского договора, однако его аргументы не нашли поддержки. Во время Рады вспыхнула стычка, в которой погибли ближайшие соратники гетмана, а сам он был вынужден спасаться бегством.

Впоследствии представители оппозиции прибыли к Выговскому в Хмельник. Гетман согласился исполнить волю Рады и передал им булаву и бунчук. В то же время претензии на власть имел Яким Сомко, свояк Богдана Хмельницкого, которого избрали наказным гетманом. Однако его надежды обрести полноценную гетманскую власть не оправдались.

Как Юрий Хмельницкий во второй раз стал гетманом

После отстранения Выговского казацкая старшина вновь сделала ставку на Юрия Хмельницкого. Тогда ему было уже 18 лет. Старшина рассчитывала воспользоваться доброй славой его отца, а поддержку молодому кандидату выразил и московский князь Алексей Трубецкой.

Через несколько дней после прибытия московского войска в Переяслав состоялась Рада в Жердовой балке. Там Юрия Хмельницкого провозгласили гетманом. Впоследствии, 27 октября 1659 года, его полномочия были подтверждены на Генеральной военной Раде в Переяславе.

Это решение сопровождалось подписанием новых соглашений с Москвой. Так называемые Переяславские статьи ограничивали полномочия гетмана и изменяли положение Гетманщины, фактически превращая ее в подчиненную Москве административную автономию.

Юрий Хмельницкий / Портрет гетмана

Осенью 1660 года Юрий Хмельницкий принял участие в очередном этапе русско-польской войны. Под Чудновом его войско оказалось в окружении польских и татарских отрядов. Узнав о неудачах московской армии, гетман согласился на переговоры с поляками.

17 октября 1660 года он заключил Чудновский трактат, по которому признал верховенство Речи Посполитой. Соглашение было подтверждено на казацкой Раде в Корсуне, однако оно не нашло поддержки среди старшины Левобережья.

Вскоре между сторонниками Хмельницкого и промосковской старшиной началось противостояние. Гетман несколько раз пытался взять Переяслав, но безуспешно. В июле 1662 года он потерпел поражение под Каневом, а от полного разгрома его спасла татарская армия.

В конце концов, в октябре 1662 года Юрий Хмельницкий отрекся от власти. В январе 1663 года митрополит Дионисий Балабан постриг его в монахи.

После этого Гетманщина окончательно разделилась на два политических центра. На Левобережье гетманом стал Иван Брюховецкий, ориентировавшийся на Москву, а на Правобережье власть перешла к Павлу Тетере, стороннику Польши.