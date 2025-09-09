Ученые создали 3D-модель человека будущего. На ней можно увидеть, как технологии могут изменить наш внешний вид к 2100 году.

Как может выглядеть человек к 2100 году?

Эксперты исследовали, как современные технологии влияют на человеческое тело, и пришли к выводу, что к 2100 году оно может претерпеть кардинальные изменения.

Чтобы продемонстрировать возможные последствия, они провели научное исследование и создали 3D-модель человека будущего. В работе учли постоянное использование смартфонов, ноутбуков и других гаджетов, которые мы ежедневно держим в руках.

Футуристическую модель назвали "Минди". По прогнозам ученых, человек 2100 года будет иметь сутулую спину из-за многочасового сидения за компьютером и склонения над телефоном.

Минди / Фото Maple Holistics

Также можно заметить, что у Минди более развиты мышцы шеи, которые компенсируют плохую осанку, толще череп для защиты от излучения и меньший мозг, который уменьшился в результате малоподвижного образа жизни.

Руководитель TollFreeForwarding.com Джейсон О'Брайен, компании, стоявшей за исследованием, назвал такие изменения "компромиссом", который сопровождает преимущества использования современных технологий.

По мнению экспертов, уже менее чем через 100 лет люди могут иметь руки, похожие на когти, ведь значительную часть времени мы проводим, держа смартфоны.

Человеческие руки станут похожи на когти / Фото Maple Holistics

Кроме того, ученые предполагают, что люди могут развить дополнительное веко, которое будет защищать глаза от вредного излучения.

Появятся ли новые рабочие места благодаря ИИ?

По словам бывшего главного бизнес-директора инновационной лаборатории Google X Мо Гавдата, идея о том, что ИИ создаст новые рабочие места, является "стопроцентной чушью". Гавдат объяснил это простой математикой. Благодаря ИИ он смог создать приложение, для которого раньше понадобилось бы 350 человек, только с участием двух специалистов.

В то же время он отметил, что технологии меняют рынок труда. Даже в профессиях, которые традиционно полагаются на человека, таких как видеомонтаж, производство подкастов или руководящие должности, спрос на работников постепенно уменьшается. Однако Гавдат подчеркнул, что те, кто эффективно выполняет свою работу, еще некоторое время будут защищены от влияния ИИ.

Он также заверил, что развитие ИИ не означает упадок человечества, а лишь открывает новый этап развития, который коснется каждого.