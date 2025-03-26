Это уже часть семьи: сколько зарабатывает няня королевской семьи Великобритании

В королевской семье Великобритании есть няня, которая занимается с детьми. Она зарабатывает довольно много.

У детей принца Уильяма и принцессы Кейт есть опытная няня Мария Тереза Борралло, которая стала частью королевской семьи в 2013 году, когда родился их первенец, принц Джордж. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на MailOnline.

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Что известно о ней

Мария Тереза Борралло училась в престижном колледже Норланд в городе Бат, который считается одним из лучших учебных заведений мира для нянь. Она получила высокую подготовку по уходу за детьми, управления, лидерства и безопасности. Родом из Испании, она быстро адаптировалась к жизни в британской королевской семье.



Няня занимается воспитанием детей / Фото Pexels

Выпускницы Норландского колледжа получают конкурентоспособную зарплату. Начальная годовая оплата может достигать 42 000 фунтов стерлингов (около 54 000 долларов), а после нескольких лет опыта – до 120 000 фунтов (около 155 000 долларов). Кроме этого, в пакет входят поездки за границу и проживание в комфортных условиях.

После переезда семьи в Виндзор ее круглосуточные услуги уже не нужны, поскольку дети подросли. Однако она продолжает работать на семью, ведь принц и принцесса Уэльские часто бывают заняты официальными обязанностями.

Няня, которая воспитывает будущего короля Великобритании, должна быть не только профессионалом, но и частью семьи, и Мария Тереза Борралло полностью соответствует этим требованиям.