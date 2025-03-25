Некоторые кулинарные блогеры стали на защиту Маркл с ее рецептом пасты, который она представила в рамках своего шоу, когда же другие – остро раскритиковали, пишет 24 Канал.

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Блогеры протестировали рецепт пасты от Меган Маркл

И действительно рецепт пасты Меган Маркл чрезвычайно прост. В большую кастрюлю или сковороду нужно добавить измельченный чеснок, помидоры, сыр и натереть лимон.

После этого добавить спагетти и залить водой, которой должно быть ровно столько, чтобы покрыть ингредиенты.

Далее содержимое следует довести до кипения, накрыть крышкой и варить на среднем огне примерно 8 – 12 минут. Финальный этап предполагает добавление шпината.

Известные итальянские блогеры Матео и Эмилиано, которые снимают развлекательные видео на кулинарную тематику, попытались воспроизвести рецепт Меган Маркл. Ребята следовали рецепту, но не могли не комментировать странные для итальянцев шаги во время этого процесса.

Итальянские блогеры приготовили пасту, как Меган Маркл: смотрите видео

В частности, добавление сыра к томатам и чесноку они назвали "контроверсионным шагом". Также блогеры посоветовали итальянским бабушкам закрыть глаза на моменте, когда добавляли спагетти к томатам с водой.

Кроме того, их удивило, что рецепт пасты от Меган Маркл предусматривает добавление шпината. В итоге у итальянских блогеров получился то ли суп, то ли салат.

Оба признались, что ожидали, что результат будет хуже.

Кстати, Меган Маркл показала свой дом в Калифорнии, и дизайнеры сразу оценили ее кухню.