Уникальная яблоня, которой уже более 220 лет, растет в городе Кролевец, что в Сумской области, пишет 24 Канал. Расположена яблоня на территории Кролевецкой станции юных натуралистов.

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Где найти самую старую яблоню в Украине

Среди местных жителей существует легенда, что когда-то на дерево наложили заклятие. Якобы именно поэтому яблоня растет странным образом – не как одно дерево, а как колония.

Сразу 15 ветвей яблони приросли к земле, а их стволы переплелись в минисад. Именно потому, что яблоня растет так странно, дерево и продолжило свою жизнь.

Когда какой-то из стволов начинает усыхать, он опускает к земле ветку и та укореняется, превращаясь в новый ствол. В мире нет другой известной яблони, у которой так бы укоренились ветви.



Яблоня в городе Кролевец / Фото Украина "Инкогнита"

Также обычные яблони столько не живут. Яблоня цветет ежегодно, но только одна половина дерева дает плоды, когда же другая – отдыхает.

Ученые за все время исследований так и не нашли никаких аномалий. Однако все попытки вырастить подобную яблоню в другом месте оказались тщетными.

Ее пытались размножить и семенами, и черенками. Но ничего не получается – саженцы вырастают обычными яблонями, не способными к "реинкарнации".

Кстати, яблоки не рекомендуется есть вечером из-за плохого переваривания пектина в ночное время и повышения кислотности желудка. Оптимальное время для употребления яблок – утро или день.