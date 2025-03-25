Унікальна яблуня, якій вже понад 220 років, росте у місті Кролевець, що в Сумській області, пише 24 Канал. Розташована яблуня на території Кролевецької станції юних натуралістів.

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Де знайти найстарішу яблуню в Україні

Серед місцевих жителів існує легенда, що колись на дерево наклали закляття. Нібито саме через це яблуня росте дивним чином – не як одне дерево, а як колонія.

Відразу 15 гілок яблуні приросли до землі, а їх стовбури переплелись у мінісад. Саме через те, що яблуня росте так дивно, дерево й продовжило своє життя.

Коли якийсь зі стовбурів починає всихати, він опускає до землі гілку й та укорінюється, перетворюючись на новий стовбур. У світі немає іншої відомої яблуні, в якої так би вкорінились гілки.



Яблуня у місті Кролевець / Фото Україна "Інкогніта"

Також звичайні яблуні стільки не живуть. Яблуня квітує щороку, але тільки одна половина дерева дає плоди, коли ж інша – відпочиває.

Науковці за весь час досліджень так і не знайшли жодних аномалій. Однак всі спроби виростити подібну яблуню в іншому місці виявились марними.

Її намагалися розмножити й насінням, і живцями. Але нічого не виходить – саджанці виростають звичайними яблунями, не здатними до "реінкарнації".

До речі, яблука не рекомендується їсти ввечері через погане перетравлення пектину в нічний час та підвищення кислотності шлунка. Оптимальний час для вживання яблук – ранок або день.