Наверное, в мире нет человека, который бы не знал, что такое Википедия. Однако мало кто задумывается, когда там кем была создана цифровая энциклопедия.

Ее запустили Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер в 2001 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

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Как появилась Википедия?

Датой основания онлайн-энциклопедии считают 15 января 2001 года. Сначала этот проект подвергся критике, однако сейчас уже можно говорить о его успехе. В течение всего времени своего существования Википедия остается некоммерческой.

Первым языком, которым пользовались авторы энциклопедии, был английский. Украинская версия появилась уже в 200 году.

Многих интересует происхождение названия. Авторы создали слово, которое состоит из двух частей: "wiki" означает "быстро", а "pedia" – часть слова "энциклопедия". По замыслу основателей, это должна была быть платформа, где пользователи смогут быстро получить доступ к информации на любую тему.



В Википедии много информации / Фото Pexels

Первоочередной замысел свободной энциклопедии – любой может редактировать и добавлять контент. В то же время у такого подхода есть недостатки: иногда случались ошибки, которые долго оставались без внимания. Например, в немецкой версии сайта была статья, где длина реки Рейн была указана 1320 километров, хотя на самом деле – 1230.

Также можно заметить, что в статьях на острые темы версии на разных языках отличаются подачей информации. Простейшим примером являются статьи о российско-украинской войне, которые размещены на нашей версии Википедии и те, которые доступны на русском языке.

К слову, все сценарии пишутся шрифтом Courser 14, который является моношироким, то есть каждая буква занимает одинаковое количество пространства на листе. Моноширинный шрифт позволяет сценаристам примерно оценить экранное время, где одна страница сценария соответствует одной минуте экранного времени.