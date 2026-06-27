Злобная месть пошла не по плану: вот как на самом деле появились чипсы, которые мы так любим

Трудно поверить, но один из самых популярных снеков в мире мог бы и не появиться, если бы однажды в ресторане не произошла ссора между поваром и посетителем.

История создания картофельных чипсов больше напоминает сюжет комедии, чем реальный факт: немного злости, щепотка мести и много раскаленного масла, пишет журнал Smithsonian.

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Как на самом деле появились чипсы?

Всё произошло летом 1853 года в американском городке Саратога-Спрингс. В ресторане престижного отеля Moon's Lake House работал шеф-повар Джордж Крам, который славился не только кулинарным талантом, но и непростым характером.

В тот день один из гостей заказал картошку фри, но почти сразу же вернул её на кухню. Блюдо, мол, было нарезано слишком толсто и недостаточно хрустящим.

По самой популярной версии, привередливым клиентом был миллионер Корнелиус Вандербильт.

Крам решил не спорить – он просто задумал небольшую кулинарную месть. Он нарезал картошку настолько тонко, что её кусочки почти просвечивались, обжарил до максимальной хрусткости и обильно посыпал солью.

Идея была проста: гость не сможет даже нормально взять такой картофель вилкой и точно останется недовольным. Но план провалился. Вместо скандала посетитель попросил ещё одну порцию.

Более того, новинку начали заказывать и другие гости ресторана. Так на свет, по легенде, появились знаменитые Saratoga Chips — тонкие хрустящие ломтики картофеля, которые впоследствии покорили сначала Америку, а затем и весь мир.

Как выглядят современные Saratoga Chips / originalsaratogachips.com

Правда, историки до сих пор спорят, было ли всё именно так. В британских кулинарных книгах можно найти похожие рецепты ещё в начале XIX века.

Но даже если эта история – всего лишь красивая легенда, она давно стала частью гастрономической культуры. Сегодня мировой рынок чипсов оценивается в десятки миллиардов долларов, а сам продукт продается практически в каждом супермаркете планеты.

И кто знает, возможно, в следующий раз, открывая пачку любимых чипсов, стоит вспомнить, что всё могло начаться с обычной кухонной обиды и неудачного желания "насолить" одному слишком придирчивому гостю.