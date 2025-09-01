Яичница – один из самых популярных завтраков, однако приготовить яйца вкусно довольно сложно. Многие повара делятся своими советами по этому поводу.

Повар Кари Гарсия также рассказала, как правильно жарить яйца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как пожарить вкусную яичницу?

Существует действительно очень много вариантов. на чем жарить яйца. Кари Гарсия убеждает, что лучше всего их готовить на столовой ложке воды. Этот вариант является менее распространенным и популярным, чем другие, однако именно так яйца получаются идеальной консистенции.

Важно! Повар советует добавлять воду, когда белки уже почти приготовились.

После добавления воды на сковороду, ее нужно накрыть крышкой и дать блюду доготовиться Так белки фактически сварятся, ведь из-за испарения воды образуется пар.



Яичницу можно пожарить на воде / Фото Pexels

Такая яичница будет мягкой благодаря такому специфическому способу приготовления. Кроме этого, желтки и белки будут готовы одновременно, поэтому блюдо не подгорит.

