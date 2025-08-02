Пищевые привычки отражают стиль жизни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Unilad.

Смотрите также С хлебом, сыром и солью: как в разных странах едят арбуз

Что приготовление яиц рассказывает о характере?

Недавнее исследование показало, что те, кто предпочитает вареные яйца, склонны к импульсивному поведению и неорганизованности в своих ежедневных делах. Кроме того, эти люди могут иметь более высокую вероятность развода по сравнению с теми, кто выбирает другие способы приготовления.

Яйца пашот часто готовят общительные люди. Они часто выделяются из толпы и носят яркие вещи. Кроме этого, этот способ обычно выбирают те, кто имеет не одного брата или сестру.

Жареную яичницу часто выбирают творческие и любознательные личности. Ученые отследили, что чаще это молодые мужчины, которые имеют старших братьев и сестер.



Разные люди готовят яичницу по-разному / Фото Pexels

Омлет – выбор организованных и надежных людей. Обычно, они дольше живут и реже разводятся.

Яичницу-болтунью чаще всего готовят люди до 30 лет, которые занимают руководящие должности. Ученые считают, что они могут быть довольно закрытыми и сложно идти на контакт.

Шеф-повар Фрэнк Прото рекомендует использовать много сливочного масла и контролировать температуру для приготовления яичницы с жидким желтком. Кейтлин, основательница Modern Vintage Cooking, советует жарить яйца, добавляя каплю воды на сковороду вместо масла, для "обжаривания на пару".