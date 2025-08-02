Харчові звички відображають стиль життя. Про це пише 24 Канал із посиланням на Unilad.

Дивіться також Із хлібом, сиром і сіллю: як у різних країнах їдять кавун

Що приготування яєць розповідає про характер?

Нещодавнє дослідження показало, що ті, хто надає перевагу вареним яйцям, схильні до імпульсивної поведінки та неорганізованості у своїх щоденних справах. Крім того, ці люди можуть мати вищу ймовірність розлучення порівняно з тими, хто обирає інші способи приготування.

Яйця пашот часто готують товариські люди. Вони часто виділяються із натовпу та носять яскраві речі. Крім цього, цей спосіб зазвичай обирають ті, хто має не одного брата чи сестру.

Смажену яєчню часто обирають творчі та допитливі особистості. Вчені відстежили, що частіше це молоді чоловіки, які мають старших братів та сестер.



Різні люди готують яєшню по-різному / Фото Pexels

Омлет – вибір організованих та надійних людей. Зазвичай, вони довше живуть та рідше розлучаються.

Яєчню-бовтанку найчастіше готують люди до 30 років, які займають керівні посади. Вчені вважають, що вони можуть бути доволі закритими та складно йти на контакт.

Шеф-кухар Френк Прото рекомендує використовувати багато вершкового масла і контролювати температуру для приготування яєшні з рідким жовтком. Кейтлін, засновниця Modern Vintage Cooking, радить смажити яйця, додаючи краплю води на пательню замість масла, для "обсмажування на пару".