Ошибка будет стоить работы: как правильно отвечать на вопросы о слабостях на собеседовании
- Эксперт советует отвечать на вопросы о слабостях на собеседовании, сосредотачиваясь на практических аспектах, которые касаются работы, например, отсутствие опыта с определенными системами или технологиями.
- Отмечается, что такие ответы указывают на готовность учиться и исправить слабости, в отличие от личностных недостатков, которые не являются актуальными для работы.
На собеседовании есть один вопрос, который может разрушить даже самое лучшее впечатление о кандидате. Эксперт объяснил, как правильно отвечать, чтобы не навредить себе.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.
Смотрите также Новая тенденция среди молодежи: почему поколение Z берет родителей на собеседования
Как отвечать на вопрос о слабости на собеседовании?
Собеседования при трудоустройстве часто пугают, но есть один вопрос, который способен испортить впечатление о вас: "Какая ваша самая большая слабость?".
Этот вопрос может стать настоящим испытанием, ведь чрезмерная честность может оттолкнуть работодателя. Но уклоняться от ответа тоже нежелательно, потому что никто не поверит, если вы скажете, что ваша слабость – "слишком большая идеальность".
Эксперт по карьере рассказал, как правильно отвечать на этот коварный вопрос во время собеседования.
Когда интервьюер спрашивает: "Какая ваша самая большая слабость?", интерпретируйте этот вопрос с практической точки зрения, а не с точки зрения недостатков личности. "Иногда я позволяю людям пользоваться мной" или "Я воспринимаю критику слишком лично" – это плохие ответы. "Я слишком честный" или "Я слишком много работаю" – даже если вам поверят, это создаст впечатление, что вы будете раздражать окружающих или выгорите,
– отмечает эксперт.
Чрезмерная честность может помешать получить работу / Фото Unsplash
Вместо этого он советует говорить, что "Моя самая большая слабость в контексте этой работы заключается в том, что я еще не имею опыта работы с [платформой базы данных компании]" или "Я еще не имею достаточных знаний о [отдельный конкретный аспект работы], поэтому мне понадобится некоторое время, чтобы научиться".
Такой подход демонстрирует реальную слабость, которая касается работы, и делает вас открытым и показывает, что вы готовы учиться.
"Это реальные слабые стороны, которые имеют отношение к работе, но их можно исправить вскоре после принятия на работу. Личностные недостатки не являются слабыми сторонами", – подчеркивает эксперт.
Какое время для собеседования является лучшим?
- Ученые выяснили, что лучшее время для прохождения собеседования – во время обеда. Тогда шансы кандидата на успех значительно возрастают.
- Профессор Кармело Марио Викарио, который возглавлял исследование, объяснил, что утренние попытки получить работу могут быть успешнее, чем вечерние, но наиболее вероятен успех именно около полудня. Это связано с тем, что когнитивные функции человека работают эффективнее всего в середине дня.
- К концу дня уровень концентрации и внимания снижается, поэтому учет этого фактора помогает лучше распланировать активность и повысить шансы на успех в любых начинаниях.