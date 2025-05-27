Как правильно заваривать чай: какой температуры должна быть вода

Чай – один из самых любимых горячих напитков многих. Однако его важно правильно заварить.

Чтобы приготовить по-настоящему идеальную чашку чая, важно обращать внимание не только на качество листьев, но и на температуру воды, которую вы используете. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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При какой температуре нужно заваривать чай

Как отмечают эксперты из Nepal Tea Collective, каждый тип чая имеет свою "золотую" температуру заваривания, и несоблюдение этого нюанса может испортить даже самый лучший сорт.

Большинство людей считает, что кипяток – это 100 градусов Цельсия, однако из-за наличия примесей (в частности минералов) вода из крана часто закипает при несколько более высокой температуре. Именно поэтому чай, заваренный только что закипевшей водой, может иметь слишком резкий или даже горький вкус – особенно если речь идет о нежных зеленых листьях.

По данным Tea Collective, зеленый чай лучше всего раскрывает свои свойства при температуре около 77 градусов Цельсия, тогда как для черного чая подходит вода температурой примерно 93 градуса. Травяные настои, наоборот, выдерживают горячую воду – до 100 градусов Цельсия – поэтому их можно без проблем заваривать сразу после закипания.

Температура воды влияет не только на вкус, но и на пользу напитка. Исследования, опубликованные в Food Chemistry, показали, что оптимальная температура позволяет извлечь из зеленого чая максимум антиоксидантов. Если вода будет слишком горячей, чай потеряет часть полезных веществ и приобретет неприятную горечь. Если же она будет недостаточно горячей, листья просто не успеют отдать аромат и биоактивные компоненты.



Нужно заваривать чай водой определенной температуры / Фото Pexels

Если у вас нет чайника с контролем температуры, ориентируйтесь на время остывания. После закипания воды оставьте чайник открытым: минута – это около 95 градусов, две-три минуты – примерно 85 градусов, пять-шесть минут – уже 75 градусов. Таким образом можно примерно подготовить воду для разных видов чая даже без специального оборудования.

Не менее важно и время заваривания. Зеленый чай лучше выдерживать две-три минуты – этого достаточно, чтобы раскрыть вкус, но не сделать его терпким. Черному чаю нужно чуть больше времени – около четырех-пяти минут. Передержать – означает потерять баланс и испортить напиток.

Арабика имеет более мягкий вкус с фруктовыми нотами и меньше кофеина, тогда как робуста более крепкая и горькая с более высоким содержанием кофеина. Выбор между арабикой и робустой зависит от желаемого аромата и крепости, а бленды могут сочетать оба качества.