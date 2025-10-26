Как правильно готовить яичницу, чтобы она получалась вкусной

Приготовить яйца так, чтобы они были вкусными может быть сложно. В частности, часто люди делают ошибки в приготовлении скрембла.

Эксперт по еде рассказал о том, что есть одна общая ошибка, которую допускают те, кто хочет приготовить скрембл.

Почему не получается скрембл?

Генри О'Коннор, эксперт по приготовлению яиц поделился советом относительно того, как не испортить скрэмбл и получить от него максимум вкуса и удовольствия. Наиболее распространенная ошибка, которая по-настоящему портит вкус – оставлять яйца на огне готовиться слишком долго.



Может казаться правильным оставлять их на плите, пока они полностью не приготовятся и не сформируются, однако это не совсем так.

Яйца продолжают готовиться в собственном тепле. Если они выглядят идеально на сковороде, то к тому времени, как попадут в вашу тарелку, они будут пережарены, – подчеркнул эксперт.

Стоит снимать их с огня, пока они "еще блестящие и немного свободные".

Сколько нужно варить яйца, чтобы желток был жидким?

Эксперты советуют начать с кастрюли с водой, которая кипит. Яйца стоит поместить туда ложкой и сразу же уменьшить температуру. Это важно, чтобы скорлупа не треснула в кипятке, говорится в Express.

Также нужно тщательно следить за временем приготовления. Считается, что для идеального жидкого желтка варить яйца нужно ровно 6 минут. После этого яйцо нужно поместить в ледяную воду, чтобы оно остыло.

Как приготовить яйца так, чтобы они не пригорели?