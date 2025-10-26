Укр Рус
26 жовтня, 14:22
2

Як правильно готувати яєшню, щоб вона виходила смачною

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Генрі О'Коннор радить знімати скрембл з вогню, поки він "ще блискучий та трохи вільний", щоб уникнути пересмаження.
  • Для ідеального рідкого жовтка яйця варто варити 6 хвилин, а потім охолоджувати в крижаній воді.

Приготувати яйця так, щоб вони були смачними може бути складно. Зокрема, часто люди роблять помилки у приготуванні скремблу.

Експерт із їжі розповів про те, що є одна спільна помилка, якої припускаються ті, хто хоче приготувати скрембл. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Чому не виходить скрембл?

Генрі О'Коннор, експерт з приготування яєць поділився порадою щодо того, як не зіпсувати скрембл та отримати від нього максимум смаку й задоволення. Найбільш поширена помилка, яка по-справжньому псує смак – залишати яйця на вогні готуватись надто довго. 


Приготувати скрембл буває складно / Фото Pexels

Може здаватись правильним залишати їх на плиті, поки вони повністю не приготуються та не сформуються, однак це не зовсім так. 

Яйця продовжують готуватися у власному теплі. Якщо вони виглядають ідеально на сковороді, то до того часу, як потраплять до вашої тарілки, вони будуть пересмажені, – наголосив експерт. 

Варто знімати їх з вогню, поки вони "ще блискучі та трохи вільні".

Скільки потрібно варити яйця, щоб жовток був рідким?

Експерти радять почати із каструлі з водою, яка кипить. Яйця варто помістити туди ложкою і одразу ж зменшити температуру. Це важливо, щоб шкарлупа не тріснула у окропі, мовиться у Express.

Також потрібно ретельно стежити за часом приготування. Вважається, що для ідеального рідкого жовтка варити яйця потрібно рівно 6 хвилин. Після цього яйце потрібно помістити у крижану воду, щоб воно охололо.

Як приготувати яйця так, щоб вони не пригоріли?

  • Кухарка Карі Гарсія рекомендує смажити яйця на столовій ложці води. Цей варіант є менш поширеним та популярним, аніж інші, проте саме так яйця виходять ідеальної консистенції.
  • Кухарка радить додавати воду, коли білки вже майже приготувались.
  • Після додавання води на пательню, її потрібно накрити кришкою та дати страві доготуватись Так білки фактично зваряться, адже через випаровування води утвориться пара.