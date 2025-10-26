Як правильно готувати яєшню, щоб вона виходила смачною

Приготувати яйця так, щоб вони були смачними може бути складно. Зокрема, часто люди роблять помилки у приготуванні скремблу.

Експерт із їжі розповів про те, що є одна спільна помилка, якої припускаються ті, хто хоче приготувати скрембл. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Чому не виходить скрембл?

Генрі О'Коннор, експерт з приготування яєць поділився порадою щодо того, як не зіпсувати скрембл та отримати від нього максимум смаку й задоволення. Найбільш поширена помилка, яка по-справжньому псує смак – залишати яйця на вогні готуватись надто довго.



Приготувати скрембл буває складно / Фото Pexels

Може здаватись правильним залишати їх на плиті, поки вони повністю не приготуються та не сформуються, однак це не зовсім так.

Яйця продовжують готуватися у власному теплі. Якщо вони виглядають ідеально на сковороді, то до того часу, як потраплять до вашої тарілки, вони будуть пересмажені, – наголосив експерт.

Варто знімати їх з вогню, поки вони "ще блискучі та трохи вільні".

Скільки потрібно варити яйця, щоб жовток був рідким?

Експерти радять почати із каструлі з водою, яка кипить. Яйця варто помістити туди ложкою і одразу ж зменшити температуру. Це важливо, щоб шкарлупа не тріснула у окропі, мовиться у Express.

Також потрібно ретельно стежити за часом приготування. Вважається, що для ідеального рідкого жовтка варити яйця потрібно рівно 6 хвилин. Після цього яйце потрібно помістити у крижану воду, щоб воно охололо.

Як приготувати яйця так, щоб вони не пригоріли?